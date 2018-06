Städtische Realschule ist jetzt nur noch Geschichte

77 Schüler des letzten Jahrgangs feierten ihre Entlassung

+ © Klaus Schliek Die Abschlussklassen (vorn) und ihre Gäste in der Aula: Gestern endete mit der Feier auch die Ära der Städtischen Realschule Meinerzhagen. © Klaus Schliek

Meinerzhagen - „Die Realschule war in den 69 Jahren ihres Bestehens so etwas wie die Kaderschmiede des oberen Volmetals“, erklärte Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Maikranz von der Stadt Meinerzhagen während der Abschlussfeier am Freitag.