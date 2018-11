Abschied: Darum verlässt Pfarrer Rehberg Meinerzhagen

Meinerzhagen - Am Sonntag verabschiedete sich Pfarrer Thorsten Rehberg von der Gemeinde St. Maria Immaculata, wenngleich er noch bis Ende November im Amt bleiben wird. Termin-Schwierigkeiten hätten zu diesem Abschied auf Raten geführt, hieß es.

Im Anschluss an die Messe in St. Marien verlas Rehberg eine Ansprache, aus der deutlich wurde, dass durch die Gemeindereform des Bistums zahlreiche Konflikte absehbar gewesen seien.

Sei die Zielsetzung auch für alle klar gewesen – „über den Weg waren wir oft unterschiedlicher Auffassung“, formulierte Uli Jatzkowski vom Gemeinderat St. Josef. „Klare Worte“ seien gefallen, man habe aber auch „gute Lösungen“ gefunden, sagte Christoph Kistner vom Gemeinderat.

Thorsten Rehberg selbst erklärte, „ein Mangel an Respekt“ und „tiefe Verletzungen durch Einzelne“ hätten ihn zu seiner Entscheidung bewogen. Darunter zog er am Sonntag einen Schlussstrich. „Gehen wir also in Frieden auseinander.