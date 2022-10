Abschalten auf der Kirmes: Heute letzter Tag

Von: Klaus Schliek

Hoch zu Ross auf dem Kinderkarussell: Die Kirmes an der Stadthalle in Meinerzhagen hat auch noch am heutigen Montag geöffnet. © Klaus Schliek

Rasende Runden auf schnellen Karussells, begeisterte Kinder in der Rakete des Fliegers und wilde Fahrten auf dem Autoscooter: Bei schönstem Herbstwetter bot die Kirmes auf dem Platz hinter der Stadthalle in Meinerzhagen am Wochenende jede Menge Spaß. Für alle, die noch nicht da waren: Auch am heutigen Montag, 10. Oktober, ab 14 Uhr öffnen die Schausteller noch einmal ihre Fahrgeschäfte.

Meinerzhagen – Den Gästen soll es gut gehen. In Zeiten von Ukraine-Krieg, Inflationsangst und Energiekrise lädt die Kirmes zum Abschalten und Entspannen ein. Das ist das Ziel der an der Volme aktiven Schausteller um Organisator Heiner Aufermann. „Dabei stecken wir mit unseren Fahrgeschäften selbst in der Dauerkrise. Zwei Jahre gab es wegen Corona so gut wie keine Veranstaltungen und damit keine Einnahmen,“ berichtet Aufermann.

In diesem Jahr sollte endlich alles besser werden. Doch jetzt drücken die hohe Inflation, die rasant steigenden Energiekosten und der Krieg in der Ukraine auf die Stimmung und damit auf das Geschäft. „Wir reagieren darauf so gut es geht und tun alles, damit die Gäste Spaß und Unterhaltung bei erschwinglichen Preisen haben“, sagt Heiner Aufermann.



„Die Kirmes ist beispielsweise kein Stromfresser mehr“, führt er weiter aus und beschreibt einige der Maßnahmen zur Energieeinsparung. So haben alle Fahrgeschäfte inzwischen sparsame LED-Lichter installiert. Diese strahlen nur noch in Richtung Kirmesplatz – die hohen Rückwände der großen Karussells werden nicht mehr beleuchtet. An Crepes- und Eisstand sind weniger Heizplatten und Kühlmaschinen in Betrieb. Das restliche Gerät wird nur in Spitzenzeiten zugeschaltet.



Dieses Jahr sogar ein Fahrgeschäft mehr als sonst

Eine solche Spitzenzeit war der Sonntag. Den Besuch am Freitag und am Samstag bezeichneten die Schausteller als „annehmbar“. Am letzten Veranstaltungstag – am Montag, 10. Oktober, soll es möglichst noch einmal hoch hergehen. Immerhin gibt es auf der traditionellen Herbstkirmes dieses Jahr sogar ein Fahrgeschäft mehr als sonst üblich. Und mit etwas Geschick lassen sich vielerorts schöne Preise gewinnen.



Im Zentrum des Platzes steht der Autoscooter. Mit der Amazona Bahn, dem Hully Gully und dem Kinder-Fliegerkarussell befinden sich die schnellsten Fahrgeschäfte an der Nordseite des Geländes. Kinderkarussell, der Stand zum Dosenwerfen, Süßigkeiten- und Eisstand, Enten-Angeln, Schießstand, die Bude mit den Nuss- und Fruchtspezialitäten, das Geschicklichkeitsspiel Schatzinsel sowie Getränke- und Imbissstand füllen das übrige Rund. Am oberen Durchgang zum Otto-Fuchs-Platz bieten einige Markthändler ihre Waren an.