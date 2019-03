Absage: Kein zweiter Markttag in Meinerzhagen

SPD-Antrag

+ © Beil Frisches Markt-Gemüse wird es auch künftig nur einmal pro Woche in Meinerzhagen geben. © Beil

Meinerzhagen - Der Freitag bleibt vorerst der einzige Wochenmarkttag in Meinerzhagen. Mit 18 Stimmen aus CDU und FDP lehnte der Rat in seiner Sitzung am Montag die Schaffung eines weiteren Tages mehrheitlich ab, den die SPD-Fraktion in einem Antrag vorgeschlagen hatte.