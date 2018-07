Das ist der Ablauf des 436. Valberter Schützenfestes

Valbert - Die Valbert Schützen bereiten sich auf ihr großes Fest vor: Am Freitag, 13. Juli, startet um 14 Uhr das 436. Valberter Schützenfest in gewohnter Weise mit dem „Kinderfest vor’m Schützenfest“.

In diesem Rahmen werden die Majestäten des Kinderprinzen- und des Kinderkönigspaares ermittelt, die am Abend beim Fassanstich auf dem Denkmalsplatz ab 19 Uhr gekrönt werden. Außerdem findet dann die Übergabe der Pokale an die bereits im Mai ermittelten, erfolgreichen Schützen statt.

Der darauf folgende Festsamstag, 14. Juli, startet um 13 Uhr mit dem Antreten und anschließendem Festumzug durch das Ebbedorf. Begleitet wird der Umzug durch den Musikverein Lyra Altenhof und den Spielmannszug des Schützenvereins St. Hubertus 1938 Biekhofen.

unächst geht es in Richtung Königsresidenz, um das noch amtierende Königspaar Frank und Beate Kebeiks abzuholen und zur festlich geschmückten Ebbehalle zu führen. Dort angekommen, findet ab 15 Uhr das Königsvogelschießen statt. Ab 16 Uhr ist die Übertragung des WM-Spiels um den dritten Platz geplant.

Nachdem gegen 19 Uhr die Gastvereine in Empfang genommen wurden, wird um 20 Uhr das neue Königspaar gekrönt. Zum Abschluss des Festsamstages spielt die Band Diesaßda zum Königsball auf.

Am Festsonntag, 15. Juli, treffen sich die Schützen bereits um 10 Uhr zum Antreten auf dem Denkmalsplatz, von wo es zunächst in die evangelische Kirche geht, wo ein ökumenischer Gottesdienst ansteht. Um 11 Uhr reiht sich nahtlos der Frühschoppen auf dem Denkmalsplatz an, welcher in diesem Jahr anstelle des Valberter Femegerichts durch einen ganz besonderen Wettbewerb bereichert wird: Passend zur Fußball-WM wird eine Fußballdartanlage aufgebaut, woran alle Besucher ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen können.

Außerdem findet im Rahmen des Frühschoppens die Ehrung langjähriger Mitglieder sowie die Ernennung der Ehrenmitglieder statt. Das Antreten und der Festumzug beginnen um 14 Uhr. Zusätzlich wird der Festumzug an diesem Tag auch durch den Bollnbacher Musikverein Herdorf begleitet. Ab 15 Uhr wird an der Vogelrute um die Prinzenwürde gerungen. Ab 17.30 Uhr findet das Schießen auf den Preisvogel statt.

Ebenso wie am Festsamstag das Spiel um Platz drei, wird am Sonntag auch das WM-Finale in der Ebbehalle übertragen. Gegen 19.30 Uhr findet die feierliche Krönung des neuen Prinzenpaares statt. Abschließend endet der offizielle Teil des Festes mit dem großen Zapfenstreich.