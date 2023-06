Bunter Abschied vom EGM: So lief der Abi-Sturm

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Gute Laune war beim Abi-Sturm am EGM garantiert. © Benninghaus, Simone

„12 Jahre Siesta - Abios Amigos - Ab jetzt nur noch Fiesta“ – Mit diesem Motto verabschieden sich die diesjährigen Abiturienten von ihrer Schule.

Meinerzhagen - Am Evangelischen Gymnasium war es am Dienstag beim Abisturm fröhlich und bunt. Morgens hatten die Abschlussschüler den Parkplatz der Lehrer mit ihren Autos blockiert, sodass diese den Weg zur Schule mit einem Umweg antreten mussten.

In der Pause gab es dann schon die erste – insbesondere bei den jüngeren Schülern – willkommene Abkühlung, ehe in der Mittagspause weitere Wasserbomben über den Schulhof flogen und Farbpulver zumindest viele Hände und Gesichter tünchte. Angefeuert von den Schülerinnen und Schülern traten Abiturienten und Lehrer bei verschiedenen Spielen gegeneinander an.

Abi-Sturm am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen Fotostrecke ansehen

Beim Einkaufswagenrennen flossen Schweißperlen, denn auch das Wetter hatte sich dem Abimotto angepasst, sodass auf dem Schulhof mit einer ausgelassenen Fiesta der Schulabschluss gefeiert wurde. Am Freitag findet in der Stadthalle die Übergabe der Zeugnisse Abiturzeugnisse statt, krönender Abschluss ist am Samstag der Abiball. sim/Foto: Benninghaus