„Zwölf Jahre Siesta“ gehen feierlich zu Ende

Angetreten zum Gruppenbild vor der Stadthalle: 83 Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen durften am Freitagabend ihre Abiturzeugnisse im feierlichen Rahmen entgegennehmen. © Laura Hahn

Auf diesen Moment hatten sie so lange gewartet – endlich das Abi in der Tasche zu haben. 83 Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen erhielten ihr Zeugnisse.

Meinerzhagen – Zahlreiche Freunde und Familienmitglieder versammelten sich am Freitagabend in der Meinerzhagener Stadthalle, um bei der Abiturzeugnisvergabe des EGM dabei zu sein. 83 Schüler haben es geschafft. Anemone Vater eröffnete die Abiturfeier mit einem Präludium und einer Fuge in D-Dur auf dem Flügel. Anschließend staunten die Abiturienten nicht schlecht, als Schulleiter Sven Dombrowski eine Tequila-Flasche während seiner Begrüßungsrede zückte, die allerdings mit Wasser gefüllt war.

Das diesjährige Motto war schließlich „Abios Amigos. 12 Jahre Siesta. Ab jetzt nur noch Fiesta.“ „Endlich sind die Mexikaner weg“, scherzte Dombrowski mit Rückblick auf die Mottowoche. „Nein. Wir werden euch vermissen. Uns blutet wirklich das Herz“, wiederholte der Direktor mehrfach im Verlauf des Abends. Insbesondere der diesjährige Jahrgang habe wirklich viel erreicht und bewegt an der Schule. „Heute feiern wir den krönenden Abschluss von 83 Schullaufbahnen – das ist wirklich etwas Besonderes“, gratulierte auch Bürgermeister Jan Nesselrath.

Der Anblick der vielen glücklichen Gesichter sei jedes Jahr einer der schönsten Momente. „31 Schüler haben eine eins vor dem Komma. Zwei haben sogar eine 1,0 geschafft. Wie das funktioniert, ist mir immer noch ein Rätsel“, staunte der Bürgermeister. Siesta, der spanische Ausdruck für eine längere Ruhephase am Nachmittag. „Doch ihr seid alles andere als faul und müde“, sagte Nesselrath. Den Weg in eine glückliche Zukunft zu finden, wünschte er den Abiturienten, das sei eine andere Art von Fiesta. Schülerspreche Devin Machatzke und auch die beiden Jahrgangstufenvertreter Linda Lehrmann und Johnannes Schmidt erinnerten sich an die gemeinsamen Jahre zurück.

Abiturienten zeigten ihr Können im Macarena-Tanzen

Meilensteine waren die gemeinsamen Klassenfahrten nach Schoppen, Wangerooge, Oberammergau, ans Ijsselmeer und die Q2-Fahrten an die Ost- und Nordsee. „In der neunten Klasse gab es dann eine Woche früher Osterferien. Juhu“, erzählte Linda Lehrmann. Die Coronapandemie prägte die Schulzeit der Abiturienten. „Doch es sind auch viele neue Freundschaften entstanden“, sagte Lehrmann. Die Schüler halfen und unterstützen sich gegenseitig. Dazu gehörten lange Telefonate parallel zum Online-Unterricht. Das ein oder andere Mal spielte auch die Internetverbindung verrückt oder es dröhnte ein Schnarchen durch die Lautsprecher.

„Jetzt begebt ihr euch auf eine neue Reise. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, loszulassen und aufzubrechen“, verabschiedet sich Machatzke von seinen ehemaligen Mitschülern. Die Abiturienten hat ein besonders Gemeinschaftsgefühl verbunden. „Gemeinsam waren Sie stark, vertraten klar begründete Positionen, auch mal gegen die Meinung der anderen“, blickte auch der Schulleiter nochmals zurück. „All das baute auf Vertrauen. So müssen Sie auch darauf vertrauen, dass derjenige neben Ihnen nun auch aufsteht“, mit diesen Worten startete die Musik und die Abiturienten zeigten ihr Können im Macarena-Tanzen. Auch Schulpflegschaftsvorsitzender Kai Radek beglückwünschte die Abiturienten und ebenso ihre Eltern herzlich: „Ihr habt allen Grund stolz auf das Erreichte zu sein.“

Die jungen Erwachsenen durften sich ebenfalls über ein Theaterstück der Jahrgangsstufe fünf und eine Bilderpräsentation zum Lied „Angstfrei“ von Herbert Grönemeyer freuen. Annika Steinmetzler verabschiedete die Mitschüler mit dem Lied „Always remember us this way“ und Leon Kaliszewski machte den Abschluss mit „Junge“ von den Ärzten. Von Laura Hahn