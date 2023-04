Abi-Probleme: Schulleiter vermissen Plan B

Von: Frank Zacharias

Teilen

Ein Abiturient während der Prüfung: So hätte es schon am Mittwoch in den Schulen aussehen sollen. Doch ein schwerwiegendes technisches Problem verhinderte den Download der Aufgaben. Zum Ärger von Schülern und Lehrern. © Armin Weigel/dpa

Das Abi-Chaos erschütterte am Dienstag auch die Schulleitungen in Meinerzhagen und Kierspe. Unsere Redaktion sprach mit Vertretern des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM) und der Gesamtschule Kierspe.

Meinerzhagen/Kierspe – Fast ein Jahr lang hatten sie sich auf diesen Termin vorbereiten können. Ein Jahr lang stand der 19. April rot markiert in den Büchern der angehenden Abiturienten, die einen Leistungskurs in einem naturwissenschaftlichen Fach belegen. Doch ohne Aufgaben keine Abi-Klausur.

Was bereits am Dienstagabend durch die Medien geisterte, war am Abend auch für die Abiturienten in Meinerzhagen und Kierspe Gewissheit: Die Schulleitungen mussten die Prüfungen absagen. Sven Dombrowski vom Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen und Johannes Heintges von der Gesamtschule Kierspe sind angesichts des Abi-Chaos entsetzt.

Sven Dombrowski, Schulleiter des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen. © Klaus Schliek

Auch die beiden Schulleiter hatten am Dienstag keine Chance, die unter anderem für die Fächer Biologie und Chemie geforderten Abi-Aufgaben herunterzuladen. „Wir wurden immer wieder vertröstet, bis man um 19.30 Uhr den letzten Versuch starten wollte“, erinnert sich Dombrowski an alles andere als reibungslose Prüfungsvorbereitungen. „Dann hat es aber noch eine Stunde gedauert, bis man die Klausuren am Mittwoch absagte. Das fand ich relativ spät“, sagt der EGM-Schulleiter.

Eine Hinhaltetaktik, die auch Dombrowskis Kiersper Kollege Johannes Heintges ärgerte – zumal die Unsicherheit der Schüler infolge der Presseberichterstattung im Laufe des Nachmittags wuchs und viele Lehrkräfte auf Abruf hielt. Erst um 20.36 Uhr erreichte die Schulen die endgültige Absage der für den Folgetag geplanten Klausuren. „Das wäre nicht nötig gewesen, wenn man nicht ausgerechnet in Fächern die ersten Klausuren schreiben ließe, die komplexe Vorbereitungen notwendig machen“, sagt Johannes Heintges, der sich an Zeiten erinnert, in denen die Prüfungen mit Deutsch als zwar korrekturintensives, aber nicht allzu komplex vorzubereitendes Fach begannen.

„Was mich wundert, ist, dass es keinen Plan B gab, also zum Beispiel ein nicht elektronisches Vorgehen. Es kann ja schließlich immer mal was passieren“, sagt Sven Dombrowski, der sich etwa eine Verteilung der Aufgaben an sogenannte Stützpunktschulen hätte vorstellen können, von denen dann mittels Taxi die Aufgaben in der Region verteilt worden wären.

Kurzerhand habe er sich gemeinsam mit Johannes Heintges zusammengeschlossen, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein: „Hätte nur eine der beiden Schulen die Aufgaben herunterladen können, hätten wir uns diese zur Verfügung gestellt.“ Ein Vorgehen, das pragmatisch erscheint, aber in Schulleitungskreisen offenbar nicht unumstritten gewesen wäre. So äußerte sich der Schulleiter des Anne-Frank-Gymnasiums Halver, Paul Meurer, skeptisch angesichts dieser Alternative. Diese würde, so Meurer, den Sicherheitsstandards nicht entsprechen und hätte vom Ministerium freigegeben werden müssen.

Johannes Heintges, Schulleiter der Gesamtschule Kierspe © Gertrud Goldbach

Für unlösbare logistische Probleme sorge der Nachholtermin am Freitag nicht, betonen sowohl Dombrowski als auch Heintges. „Für uns ist das ärgerlich, aber wirklich schlimm ist das alles natürlich für die Schülerinnen und Schüler“, sagt Gesamtschulleiter Johannes Heintges. „Das Schlimmste“, sagt der GSK-Schulleiter weiter, „war der Umstand, dass die ganzen Probleme am Nachmittag durch die Presse liefen und die Schüler dadurch verunsichert waren.“

Hinzu komme, dass am Freitag nicht ohne Grund eigentlich ein „Abitur-Feiertag“ gewesen wäre, also ein Tag ohne Klausuren. Dass nun die muslimischen Schüler am Zuckerfest eine Abiprüfung schreiben müssen, ist so, als müssten die christlichen Schüler an Weihnachten schreiben.“ Dennoch rechnet er nicht damit, dass einzelne Schüler von ihrem Recht Gebrauch machen, sich für dieses hohe Fest vom Unterricht beurlauben zu lassen. „Die wollen das hinter sich bringen“, ist Heintges überzeugt.

Devin Machatzke, gemeinsam mit Eileen Enns derzeit Schülersprecher am Evangelischen Gymnasium, ist als Schüler der Q1 selbst nicht von dem Abi-Chaos betroffen. Dass die Absage aber für Verunsicherung bei seinen Mitschülern sorgte, hat auch er mitbekommen. „Die Sorge war groß, dass das nun auch bei den nächsten Prüfungen passieren könnte“, sagt Machatzke. Doch zumindest für jene Schüler, die an diesem Donnerstag an der Reihe sind, gab es am frühen Nachmittag Entwarnung: Die Aufgaben für die jetzt anstehenden Prüfungen in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern konnten nach Aussage der Schulleitung problemlos heruntergeladen werden.