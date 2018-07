Jetzt lädt das Freibad auch zum Planschen ein

Meinerzhagen - Das Kinderplanschbecken im Freibad an der Oststraße ist eröffnet! Zur festlichen Eröffnung fanden sich aber kaum Gäste ein.

Vielleicht lag´s am grauen Himmel, vielleicht an der hektischen Vorferienphase – in jedem Fall blieb die Resonanz auf das Eröffnungsfest der Firma Sebaly & Füge für das neue Kinderplanschbecken im Freibad an der Oststraße am Donnerstagvormittag hinter den Erwartungen zurück.

Immerhin erbarmte sich die kleine Klara (5), Enkelin des Schwimmmeisterpaares Armin und Sabine Langemann, und weihte das Becken mit seinen Wasserspielgeräten (Spritze, Pilz, Seehund) standesgemäß ein.

Vor Ort waren auch Karsten Decker und Achim Freyer von der Schützengesellschaft, auf deren Initiative hin der wasserspeiende Seehund angeschafft werden konnte. „Das haben wir der ganzen Schützenfamilie Meinerzhagens zu verdanken, die durch ihre Beteiligung an Festen und Verkäufen dazu beigetragen hat“, erklärte Vorsitzender Karsten Decker. So habe man unter anderem im Rahmen des Herbstfestes für dieses Spielgerät Geld gesammelt.

Insgesamt rund 300 000 Euro hat die Stadt in den Neubau des bis zu 35 Zentimeter tiefen und acht mal zehn Meter großen Planschbeckens investiert. Bald sollen auch die Sperrzäune verschwinden: Sie sollen dafür sorgen, dass der frisch eingesäte Rasen in Ruhe wachsen und gedeihen kann