Bekannter Comedian kommt in die Stadthalle

Im Herbst kommt Abdelkarim nach Meinerzhagen. Der Bielefelder Comedian und Kabarettist ist auf Einladung des Vereins für Kommunikation und Kultur (KuK) am 20. Oktober in der Stadthalle zu Gast. © Björn Othlinghaus

Am 20. Oktober ist der Comedian Abdelkarim auf Einladung des Kunst- und Kulturvereins in der Meinerzhagener Stadthalle zu Gast.

Sein Motto ist: Warum kleine Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann? Damit sucht Abdelkarim lieber nach Antworten, die der ganzen Menschheit helfen. Gibt es Jacken, in denen er nicht aussieht wie eine Sonderfolge „Aktenzeichen XY“? Warum verlernen Menschen auf einmal ihre Sprache, wenn sie Kinder kriegen? Was ist die beste Uhrzeit für einen Viralhit? Fällt es unter „ehrenamtlich tätig“, wenn Abdelkarim in einer Polizei-Chatgruppe als Admin anheuert? Solche Fragen und weitere Momente der Überforderung führen den Komiker immer wieder zu einer Erkenntnis: „Wir beruhigen uns.“ So heißt auch sein neuestes Programm, mit dem er im Oktober nach Meinerzhagen kommt. Abdelkarim ist sich sicher: „Wenn wir uns alle nicht zu ernst nehmen und wenn wir alle mehr miteinander reden anstatt übereinander, kriegen wir das alles gebacken.“ Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. Oktober, in der Stadthalle in Meinerzhagen statt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich an den bekannten Stellen – Buchhandlung Schmitz und Atelier Albrecht in Meinerzhagen sowie in der Buchhandlung Timpe in Kierspe – sowie online unter www.kuk-verein.de. Der Comedian Abdelkarim ist unter anderem aus dem Fernsehen bekannt. Er kommt im Oktober nach Meinerzhagen.