A45: Weitere Brücke soll 2025 ersetzt werden

Von: Simone Benninghaus

Oben Autobahn, unten Bahnschienen: Die Brücke am Darmcher Weg muss erneuert werden. © Benninghaus, Simone

Der nächste Brückenbau steht ins Haus. Auch Meinerzhagen wird eine neue Autobahnbrücke bekommen. Entscheidender Unterschied zur Rahmedetalbrücke: Das Bauwerk hat eine deutlich kleinere Dimension, überquert kein Tal, sondern „lediglich“ den Darmcher Weg. Eine Sperrung wird während des Baus nicht nötig sein, da der Neubau voraussichtlich zunächst neben der alten Brücke erfolgen soll. Die Baukosten werden derzeit von der Autobahn GmbH mit 12 Millionen Euro kalkuliert.



Meinerzhagen – Über die Planungen informierten am Donnerstag Marco Gräb, Leiter der Außenstelle Netphen der Autobahn GmbH, und Projektingenieur Malte Jung die Mitglieder des Ausschusses für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt (KPSMU).

Die Brücke, die sich hinter dem Gelände des Bauhofes in Darmche befindet, stammt aus dem Jahr 1971 und ist wie alle Brücken kein Bauwerk für die Ewigkeit. Ihr errechnetes „Haltbarkeitsdatum“ endet in fünf Jahren. Diese sogenannte Restnutzungsdauer war bereits 2017 festgelegt worden.



Der Baubeginn für die neue Brücke ist für Frühjahr 2025 vorgesehen, so die Planungen. Die Bauzeit wird nach Schätzungen der Autobahn GmbH drei Jahre betragen.



Projektingenieur Malte Jung stellte den Mitgliedern des Ausschusses am Donnerstag das Vorhaben vor und erklärte in diesem Zusammenhang auch, dass Verstärkungsmaßnahmen an dem Gemäuer nicht möglich seien und daher ein Neubau erfolgen müsse.



Dieser Bau soll „unter Verkehr“ erfolgen. Soll heißen: Geplant ist, dass der Autobahnverkehr während des Baus nicht unterbrochen werden soll. „Wir bekommen hier ja auch die Auswirkungen der Sperrung der Rahmedetalbrücke mit. Nicht, dass es noch mehr Chaos gibt“, nannte SPD-Ratsfrau Petra Gossen ihre große Befürchtung hinsichtlich einer möglichen weiteren Sperrung.



Auch die Autobahnauffahrt Richtung Olpe beziehungsweise die Abfahrt aus Richtung Lüdenscheid soll während des Baus möglich sein.



Wie die neue Brücke, die sowohl den Darmcher Weg als auch die sich in diesem Bereich befindlichen Bahnschienen Richtung Krummenerl überquert, genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Bisher gibt es drei Varianten: Modell eins könnte genauso wie die alte Brücke aussehen, allerdings wäre hier der Unterhaltungsaufwand hoch. Auch bei Variante zwei gäbe es weder eine Reduktion der Verkehrsfläche noch eine Kollision mit Leitungen. Die geringsten Unterhaltungskosten sowie die geringsten Baukosten und dafür eine deutliche Reduzierung der Verkehrsfläche würde die Wahl des dritten Modells bedeuten.



Geplant ist in diesem Zusammenhang auch der dreispurige Ausbau der Autobahn auf beiden Fahrspuren. Bisher ist die Strecke Richtung Frankfurt in diesem Bereich zweispurig. Durch die Erweiterung um eine Spur würde hier allerdings der Standstreifen entfallen.



Bevor es zu einer Entscheidung für eine der drei Varianzen kommt, müssen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens detaillierte Abstimmungen sowohl mit der Stadt als auch mit der Bahn erfolgen, sagte Jung.



Hingewiesen wurde im Ausschuss bereits darauf, dass Arbeiten an dort verlegten Leitungen weiter ungehindert möglich sein müssten. Optisch könne man durch den Neubau jedoch sicherlich eine Verbesserung für das Gelände erwarten. „Es ist nicht der schönste Teil von Meinerzhagen“, sagte Volkmar Rüsche (CDU). „Es kann nur besser werden.“ Wichtig sei es, dass in dem Bereich kein „Angstraum“ entstehe. Durch eine Radverkehrsführung unter der Brücke könnte das Gelände in diesem Bereich auch aufgewertet werden.