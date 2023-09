A45: Die nächste Brücke im MK bereitet Sorgen

Von: Frank Zacharias

Talbrücke der A45 (hier die Immecke-Talbrücke): Zahlreiche Bauwerken müssen erneuert werden. © Zacharias, Frank

Entlang der A45 sind viele Brücken sanierungsbedürftig. Auch die Talbrücke Sichter ist betroffen. Aktuell finden Verstärkungsmaßnahmen statt.

Meinerzhagen - Die nächste Brücke an der A45 bereitet Sorgen: Wie bei vielen anderen Bauwerken, wird der Verkehr auf der Talbrücke Sichter derzeit gen Brückenmitte geleitet, damit am Rand Platz für Arbeiten ist. Was es damit auf sich hat, erklärte jetzt Susanne Schlenga, Pressesprecherin der Autobahn GmbH, Niederlassung Westfalen, auf Anfrage unserer Redaktion.

„Wir werden diese Brücke verstärken und damit der gestiegenen Verkehrssituation anpassen“, so Schlenga. Das 388 Meter lange Bauwerk wurde im Jahr 1971 unter gänzlich anderen Voraussetzungen gebaut und muss mittelfristig durch einen Neubau ersetzt werden. Auch dafür baue man mit der Verstärkung vor, denn nach der Sprengung einer der beiden Brückenteile wie bei Lüdenscheid-Nord müsse der gesamte Verkehr zeitweise auf der jetzt verstärkten Brücke fahren.

Für Donnerstag, 5. Oktober, ist der offizielle erste Spatenstich zum Neubau der A 45-Talbrücke Rahmede geplant. Dazu wird Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing wieder nach Lüdenscheid kommen.