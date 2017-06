Basta reißt mehr als 500 Besucher mit

Meinerzhagen - Tränenfeuchte Wangen, schmerzende Bauchmuskeln und Standing Ovations. Kurzum: Basta war wieder in Meinerzhagen.

Die fünfköpfige A-capella-Formation, die im Handumdrehen auch all jene begeistert, die eigentlich „so gar keinen Bock auf A-capella haben“. Diese Spezies meint Basta-Frontmann William Wahl am Freitagabend in der Stadthalle tatsächlich gesichtet zu haben. Was natürlich Unsinn war.

Für die allermeisten der mehr als 500 Besucher war es nach eigenem Bekunden nicht das erste Konzert der Kölner Band. Und nach mehr als zwei Stunden dürfte feststehen: Es wird auch nicht das letzte gewesen sein. Denn William Wahl, Arndt Schmöle, Werner Adelmann, René Overmann und Hannes Herrmann präsentierten sich in glänzender Verfassung. Trotz allen Understatements. „Ich bitte um Verständnis, dass es hier und da noch nicht so passt“, meinte Wahl allen Ernstes – allerdings nur, um die nächste Stand-Up-Portion als Vorbereitung auf den nächsten Song einzustreuen.

Denn es ist eben nicht nur die Musik, die Basta auszeichnet, sondern auch das „Rahmenprogramm“, das mittlerweile viel mehr als bloßes Beiwerk ist. Die Grenzen verschwammen auch am Freitagabend: Liefern Basta da eigentlich noch ein reines A-capella-Konzert ab oder schon Musik-Comedy im besten Sinne? Zwischen den Songtexten mit mal feinem, mal groberen Humor glänzte die Gruppe mit sympathischen Einschüben, die sogar gleich zwei Premieren boten.

Zwei Premieren

Erstmals war Jungspund Hannes Herrmann in Meinerzhagen mit von der Partie. Seit 2016 ist der Bariton Bestandteil von Basta – und erwies sich gleich als echtes Multitalent, das auch abseits des Gesangs mit trockenem Humor überzeugte. Wenn das denn Humor war, was Herrmann nach der Überquerung der Großbaustelle an der Stadthalle von sich gab: „Meinerzhagen, wir waren vorhin ganz begeistert vom Eindruck des Stadtbildes. Ihr habt es euch richtig schön gemacht!“

Und dann war da noch die andere Premiere: William Wahl mit Gitarre. Grandios. Nicht etwa musikalisch, denn das war – man muss es so sagen – unfassbar schräg. Natürlich ganz bewusst. Fehlende Reime, uninteressanter Text, schiefe Töne – das Publikum tobte. Und spätestens, als Wahl sich angesichts der Lacher im Saal verhaspelte und kurzerhand mit dem Rücken zum Auditorium spielen musste, war jedem Besucher klar: Diesen Abend würde keiner so schnell vergessen. Auch die Künstler nicht.

Aber ja: Natürlich wurde auch richtig gut gesungen. Das Grundgerüst bot das neue Basta-Album „Freizeichen“, das seit Oktober 2016 im Handel ist und auch wunderbare Balladen wie „Du lernst“ oder „Buhne Vier“ bietet. Gemeinsam mit dem Zugabe-Hit „50 Dinge“ aus dem frühen Album „Wir sind wie wir sind“ blieb der Anteil ruhiger Stücke jedoch überschaubar.

Wer Basta besucht, will eben vor allem eines: lachen. Und das gelang dank der Smartphone-Parodie „Offline“, der Urlaubs-Abrechnung „Sodom und Gomera“ oder auch dem Liebeslied für deutsche Vornamen („Jochens“) mühelos. Kein Wunder, dass sich viele Besucher am Ende im Foyer mit dem neuen Album eindeckten, das sogar einen echten Shanty beinhaltet: „Cut, copy & paste“, auf das die Band nach eigenem Bekunden besonders stolz ist (siehe Kurz-Interview mit William Wahl).

Und so war auch dieser Basta-Auftritt eine Werbung für den A-capella-Gesang, für den die Formation fast schon missionarisch aktiv ist. Sei es ganz eindeutig durch den eigenen Reggae-Klassiker „Legalize A-capella“ oder in Abwandlung des Marianne-Rosenberg-Hits „Er gehört zu mir“, mit dem einmal mehr das vierfache Zugabe-Paket getoppt wurde. Die Stadthalle bebte, die Menge jubelte – und der Veranstalter KuK wird sicher alles dafür tun, diese Instrumentalverweigerer ein weiteres Mal nach Meinerzhagen zu holen.