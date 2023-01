950 Jahre Valbert: Nächstes Treffen für das Fest im April

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Blick auf das Ebbedorf: In Valbert wird Ende April das 950-jährige Bestehen gefeiert. © Privat

Vom 28. bis 30. April soll das Dorfjubiläum „950 Jahre Valbert“ gebührend gefeiert werden.

Valbert – Die Vorbereitungen für das dreitägige Fest haben bereits begonnen. Vereine und Gruppen, die sich beteiligen möchten, haben sich schon ein erstes Mal getroffen. Die nächste Zusammenkunft findet in der kommenden Woche statt, und zwar am Dienstag, 17. Januar, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum In den Bäumen.

Ideen bündeln

„Hier sollen Ideen aus dem Dezember gebündelt und organisiert werden und richtig Fahrt mit konkreteren Planungen aufgenommen werden“, heißt es seitens der Organisatoren. Die Regie haben die Verantwortlichen des Schützenvereins Valbert und des Vereins „Gemeinsam für Valbert“ übernommen. Das Jubiläumsfest soll von allen Valbertern gemeinsam auf die Beine gestellt und natürlich gefeiert werden. Zum Mitmachen sind alle Vereine und Gruppen der ehemaligen Gemeinde eingeladen. Wer sich für das Fest einbringen möchte, ist daher beim nächsten Treffen willkommen, das gilt auch für „neue“ Gesichter, die sich beteiligen möchten.