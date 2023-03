950 Jahre Valbert hat jetzt ein Logo

Von: Simone Benninghaus

Für das Dorfjubiläum in Valbert wurde ein Logo entworfen. © Agentur P.AD.

Nichts los auf’m Dorf? Mitnichten! „Dorf. VollErLeben.“ Dieser Slogan steht für das Ebbedorf Valbert, wenn im April das 950-jährige Bestehen gebührend gefeiert wird. Viele Vereine und engagierte Aktive machen mit, und alle ziehen für das große Dorffest an einem Strang. Dabei wollen alle Beteiligten auch zeigen, dass das Dorfleben und das Leben im Dorf alles andere als schläfrig oder gar langweilig ist.

Valbert – Die Idee zum Slogan stammt von den Aktiven, die mit der Organisation des dreitägigen Festes beschäftigt sind. Zwei Vorschläge standen am Ende zur Auswahl, über die schließlich abgestimmt wurde. Kurz und prägnant sollte der Spruch vor allem sein, erzählt Dominik Busch vom Vorbereitungsteam. Auf dem Logo sind in Gold neben der Jubiläumszahl die geografischen Umrisse der alten Gemeinde Valbert erkennbar, denn zur Ebbegemeinde gehören viele kleine und größere Ortschaften – von Freisemicke und Sellenrade, über Unterworbscheid und Hunswinkel bis Krummenerl und Imhausen, um nur einige wenige Orte zu nennen. Entwickelt wurde das Logo von der Meinerzhagener Werbeagentur P.AD.. Künftig wird es auf Plakaten und Flyern zu sehen sein, die Firma Krugmann wird es auch auf die kleinen Flaschen mit Hochprozentigem drucken, die zum Jubiläum entwickelt wurden.

Dreitägiges Fest vom 28. bis zum 30. April

Vom 28. bis zum 30. April wird das 950-jährige Bestehen mit einem dreitägigen Fest gefeiert. Am Freitag, 28. April, bildet ein Sternmarsch aller Vereine den Auftakt, am Samstagnachmittag, 29. April, gibt es rund um die Ebbehalle ein Programm für alle Generationen und am Sonntag, 30. April, wird auf dem Lidl-Parkplatz ein Oldtimertreffen stattfinden, auf der Ihnestraße findet eine Leistungsschau statt, bei der sich Vereine, Privatpersonen oder Firmen präsentieren können, ehe am Abend das Jubiläumswochenende mit einer Partynacht in der Ebbehalle ihren gebührenden Abschluss findet. Das nächste Vorbereitungstreffen findet am Dienstag, 21. März, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum statt.