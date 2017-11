850.000 Euro im Plus: Meinerzhagen rechnet für 2018 mit Haushaltsüberschuss

+ © Göran Isleib Der Rat der Stadt Meinerzhagen hat der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr beschlossen. © Göran Isleib

Meinerzhagen - Nicht nur ausgeglichen, sondern mit sechsstelligem Plus - Bürgermeister Jan Nesselrath (CDU) konnte in der Ratssitzung am Montagabend einen konsolidierten Haushalt präsentieren: „Die Stadt Meinerzhagen hat die Herausforderung ,Haushaltssicherung’ in nur sechs Jahren erfolgreich gemeistert.“