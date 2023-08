Feuerwehr beim Treppenlauf: 714 Stufen bis zum Ziel

Von: Simone Benninghaus

Der Unnenbergturm bei Marienheide ist 30 Meter hoch und mit seinen 171 Stufen ein gutes „Trainingsgelände“ für die Gruppe der Meinerzhagener Feuerwehr, die am Sonntag beim Treppenlauf in Köln startet. © Benninghaus

Mit schwerem Gepäck hoch hinaus: Das planen sechs Feuerwehrleute aus Meinerzhagen am Wochenende.

Meinerzhagen – Die Atemschutzgeräte werden geschultert, flüchtig wandert der Blick nach oben, dann geht es für die Feuerwehrmänner aus Meinerzhagen 30 Meter hinauf auf den Unnenbergturm. Stufe für Stufe wird es nicht nur windiger, mit mehr als 20 Kilo Ausrüstung vor allem anstrengender. Einen Blick für die Fernsicht hat hier niemand. Auch wenn es sich an der höchsten Erhebung im Obergischen Kreis weder um einen Einsatz, noch um eine Übung handelt – für die Feuerwehrmänner zählt die Zeit.

Der Lauf bergauf ist an diesem Tag das letzte Training vor der großen Herausforderung in der Domstadt, wenn es am Wochenende beim Kölner Treppenlauf 39 Etagen und 714 Stufen bergauf geht. Auch Feuerwehren können bei diesem Wettbewerb antreten, vom Löschzug Meinerzhagen sind am Sonntag Alexander Kühne, Tobias Fischer, Jens Wipperfürth, Birger Schmidt, Till Benninghaus und Alexander Dresp dabei.

Körperliches Training für den Ernstfall, aber natürlich auch die sportliche Herausforderung, so beschreibt Birger Schmidt die Motivation des Sextetts, das beim Wettbewerb jeweils in Zweier-Gruppen antreten wird. Während die Sportler im entsprechenden Outfit unterwegs sein werden, gibt es für die Feuerwehraktiven eine nicht unerhebliche Erschwernis, wenn sie den Köln-Tower komplett ausgerüstet mit Helm, Schutzkleidung und Atemschutzgeräten hinauf klettern – alles in allem immerhin ein Gewicht von über 20 Kilogramm.

Jens Wipperfürth und Alexander Kühne können sich an die Anstrengung noch gut erinnern, sie traten bereits im vergangenen Jahr in der Rhein-Metropole an, belegten hier am Ende bei 100 Gruppen einen Platz im vorderen Mittelfeld. Das soll mindestens auch in diesem Jahr erreicht werden, weshalb die Gruppe bereits seit Wochen regelmäßig trainiert.

Mit 171 Stufen und einer Höhe von 30 Metern ist der Unnenbergturm bei Marienheide ein gutes „Trainingsgelände“. Einmal hoch und wieder runter – das reicht allerdings nicht aus. „Vier, fünf Mal müssen wir schon rauf und runter“, sagt Alexander Dresp. Wenn es die Stufen wieder hinunter geht, sei dies natürlich auch jedes Mal eine Erholungsphase, wissen die Feuerwehrmänner. Am Sonntag beim Wettbewerb in Köln gibt es das nicht. Da wird es 714 Stufen nur bergauf gehen.

Ihre Atemschutzgeräte werden die Meinerzhagener übrigens nicht anschließen. Beide Varianten sind beim Kölnturm Treppenlauf möglich. „Im Training haben wir die Geräte auch nicht angeschlossen“, erklärt Tobias Fischer, „daher haben wir dann am Sonntag ähnliche Bedingungen wie beim Üben.“ Der Feuerwehrlauf ist eine Teamleistung. Das bedeutet, die Zweier-Teams dürfen nur zeitgleich und höchstens mit einer Treppenstufe Unterschied im Ziel ankommen. Bei realen Einsätzen ist es ähnlich, „auch da ist man in einem Atemschutztrupp immer mindestens zu zweit unterwegs“, so Birger Schmidt.

Auch wenn die Pressluftatmer „nur“ auf dem Rücken getragen und nicht angeschlossen werden steht fest: Die Einsatzkräfte brauchen unter ihren Atemschutzmasken viel Luft, Kraft und sie brauchen Kondition. Die wurde nicht nur am Unnenbergturm gezielt trainiert, sondern auch am Metabolon in Lindlar. 360 Stufen führen hinauf auf die Aussichtsplattform auf der Kegelspitze der Deponie des Entsorgungszentrums Leppe. „Das war deutlich anstrengender als hier am Unnenbergturm“, meint Alexander Dresp. Waden und Oberschenkel machten sich schneller bemerkbar.

Für den Treppenlauf trainierten die Meinerzhagener Teilnehmer auch in Lindlar auf der dortigen Deponie, deren Aussichtsplattform nach 360 Stufen zu erreichen ist. © Benninghaus, Simone

Ob sich das Training für den Turmlauf in Köln bezahlt macht, wird sich am kommenden Sonntag zeigen. Die Mitglieder der Treppenlaufgruppe der Meinerzhagener Feuerwehr sind hochmotiviert, freuen sich aber auch auf den „Spaßfaktor“ des Events am Rhein.