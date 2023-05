50 Jahre: Verein ist feste Säule in Meinerzhagen

Von: Dominic Rieder

Viele Veranstaltungen machen den Awo-Ortsverein in Meinerzhagen aus: Letztes Jahr gab es zum Beispiel auch ein Sommerfest. Auch für die Kleinen haben die Mitglieder in der Vergangenheit etwas organisiert – zum Weltkindertag (unten links). © Rieder / L. Müller

Zumeist gute und schöne Jahre, zuletzt aber aufgrund der Corona-Krise auch schwierige und turbulente Zeiten liegen hinter dem heimischen Awo-Ortsverein. Den gibt es in Meinerzhagen mittlerweile seit einem halben Jahrhundert.

Meinerzhagen – Und im 50. Jahr seines Bestehens gilt mehr denn je: Mit seinen zahlreichen sozialen Aktivitäten ist er eine feste tragende Säule des gesellschaftlichen Lebens und für die Volmestadt unverzichtbar.

Deutlich machen das Einblicke in die Geschichte des Vereins, die der Vorsitzende Rolf Puschkarsky und seine Stellvertreterin Susanne Berndt im Gespräch mit unserer Zeitung geben. „Mit 22 Mitgliedern ging es damals los“, wissen sie über die Neugründung am 2. September 1973 zu erzählen – und dass die Aufbruchstimmung unter dem 1. Vorsitzenden Günther Wiedemann schon bald viele positive Entwicklungen mit sich bringt.

Bereits 1974 kann die Altenbegegnungsstätte (ABS) an der Hauptstraße – im Gebäude, in dem sich später auch lange Zeit die Sonnen-Apotheke befindet – eröffnet werden. Leiterin Gertrud Wiedemann und ihr Team können sich vom ersten Tag an über hohe Besucherzahlen freuen. Während die Mitgliederzahl rasant steigt, sich 1975 mit 130 Personen bereits nahezu versechsfacht hat, kommen im Laufe der 70er-Jahre unter anderem Gymnastik-, Schwimm- und Hobbynähkurse ebenso hinzu wie Seniorenfahrten.

Doch auch für Kinder startet der Awo-Ortsverein in Meinerzhagen tolle Angebote, so zum Beispiel Ferienlager an der Nordsee und Zeltlager in Schürfelde (bis 2019). Hauptzielgruppe bleiben Seniorinnen und Senioren. Weitere Meilensteine sind die 1977 beginnende Aktion „Essen auf Rädern“ und ein Jahr später der Umzug der ABS in die neu gebaute Stadthalle.

„Awo steht für Beständigkeit“, betonen Rolf Puschkarsky und Susanne Berndt unisono. Deutlich wird dies in den folgenden Jahrzehnten, in denen der Awo-Ortsverein mit seinen Aktivitäten aus dem Stadtbild längst nicht mehr wegzudenken ist. Quasi ein bestelltes Feld übergibt Günther Wiedemann 1987 an seinen Nachfolger als 1. Vorsitzenden, Klaus Willert. Mit ebenso viel Herzblut und Engagement wie sein Vorgänger leiten er und Helga Pierlings, die insgesamt mehr als 25 Jahre als 2. Vorsitzende fungieren wird, fortan die Geschicke des Vereins.

Während viele bewährte Aktionen weiterhin laufen und neue hinzukommen, ändert die ABS im Jahr 1991 ihren Namen in Awo-Treff, denn nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern auch weitere Zielgruppen wie Familien mit Kindern sollen sich angesprochen fühlen. Derweil gewinnt der Verein kontinuierlich neue Mitglieder hinzu. 552 Mitglieder – was fast drei Prozent der Einwohnerzahl Meinerzhagens entspricht – zählt er anno 1998 – ein bis heute unerreichter Höchststand.

Eine sinkende Mitgliederzahl seit der Jahrtausendwende ist ein Problem, das nicht nur der Awo-Ortsverein kennt. Ungefähr 450 beträgt sie noch im Jahr 2013. Rund 350 sind es nach jetzigem Stand. Immerhin: Diese Zahl halte sich seit sieben, acht Jahren in etwa, „und unserem Verein treten auch immer noch jedes Jahr neue Mitglieder bei“, erzählt Rolf Puschkarsky. „Weil wir den Service anbieten, den wir anbieten“, weiß der Vorsitzende und weist auf Bemerkenswertes hin: „Wir sind im Bezirk Westliches Westfalen der mitgliederstärkste Ortsverein“, freut er sich.

Doch ein erneuter Blick zurück: Nach dem Tod von Klaus Willert 2005 sucht der Awo-Ortsverein einen neuen 1. Vorsitzenden – und findet ihn: in Rolf Puschkarsky. Zu den Highlights in seinen Anfangsjahren zählt zweifelsohne die Eröffnung des durch den Awo-Ortsverein entscheidend mitinitiierten sozialen Bürgerzentrums Mittendrin 2008. Im Folgejahr gewinnt der Verein ein neues Mitglied, das Stand heute bereits seit rund einem Jahrzehnt als 2. Vorsitzende Seite an Seite mit Rolf Puschkarsky für die gute Sache kämpft: Susanne Berndt.

Gemeinsam initiieren sie 2011 die Veranstaltung zum Weltkindertag ebenso wie 2014 den Runden Tisch zur Flüchtlingsarbeit. Susanne Berndt übernimmt das Sprecheramt des Arbeitskreises Flüchtlinge Meinerzhagen. Für den Awo-Ortsverein ist Flüchtlingshilfe Selbstverständlichkeit und Herzensangelegenheit zugleich. So wird in den Folgejahren beispielsweise ein Lager für Hilfsgüter eröffnet und finden diverse Integrationsprojekte statt.

Aber dann kommt 2020 die Corona-Krise. Eine Zäsur für alle. Ein Strich durch sämtliche Planungen. Auch beim Awo-Ortsverein, dessen Awo-Treff – ein Ort der Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Geselligkeit – plötzlich leer bleiben muss.

Doch direkt ist klar, dass Stillstand für den Verein nicht infrage kommt. „Hier war tote Hose. Wir hatten Zeit, hatten die Kapazitäten“, betont Susanne Berndt. Alternativen wurden geplant und in die Tat umgesetzt. „Stark angenommen“, so erzählt sie, wurde die Gabenecke als Ausgleich für die Zeit, während der die Tafel geschlossen bleiben musste. Gleiches gelte für die Aktion Wunschbaum und die Aktion Christstollen als kleine, aber feine Alternativen zum ausgefallenen Meinerzhagener Weihnachtsmarkt. „Das kleine Unscheinbare ist manchmal das Wichtigste in dem Moment“, weiß Susanne Berndt.

Engagiert im Einsatz ist der Awo-Ortsverein auch bei der Fluthilfe 2021. Und als im Februar 2022 der Ukraine-Krieg beginnt, ist er ebenfalls schnell helfend zur Stelle, ist aktiv bei der Unterstützung von Kriegsflüchtlingen, der Ausgabe von Sachspenden und der Vermittlung von Möbeln.

Und jetzt? Ist 2023 – das 50. Jahr des heimischen Awo-Ortsvereins. Nach drei Jahren Corona-Pandemie kann nun endlich das normale Programm wieder laufen. Entsprechend erwartet man mit Zuversicht und Vorfreude das Awo-Sommerfest am 17. Juni, den Festempfang zum 50-jährigen Jubiläum in der Stadthalle am 2. September und die weiteren Höhepunkte der kommenden Wochen und Monate (siehe Infokasten).

Gleichwohl macht man sich aber natürlich auch Gedanken über die Zukunft des Vereins. Immerhin: Die 14 Posten im Vorstand sind besetzt, Vakanzen gibt es also noch keine. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt der Verein – inklusive Vorstand – derzeit 36. „Da sind wir noch gut aufgestellt“, sagt Rolf Puschkarsky. Er weist allerdings auf das Problem des demografischen Wandels hin, das viele Vereine betrifft, so auch den heimischen Awo-Ortsverein: „Viele von uns sind älter als 65 Jahre.“

Nicht zuletzt deswegen plant man eine Neuausrichtung und möchte eine einstige Zielgruppe noch mal neu für sich gewinnen. „Wir wollen neben unserer bewährten Seniorenarbeit auch wieder Familien und Kinder verstärkt in den Blick nehmen“, sagt Susanne Berndt.

Entsprechend seien auch bereits Gespräche mit Institutionen vor Ort aufgenommen worden. Das Motto beim Awo-Ortsverein Meinerzhagen ist jedenfalls klar: „Wir gucken nach vorne“, macht der Vorsitzende Rolf Puschkarsky deutlich. Denn es gibt immer Gutes zu tun – auch im 50. Jahr.

