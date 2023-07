36-Jähriger klaut EC-Karte seiner Freundin

„Das ist der letzte Warnschuss“, hieß es im Gerichtsaal. Die Aktenlage sah für den Angeklagten nicht so gut aus.

Meinerzhagen/Lüdenscheid – Nach Aktenlage sah es im Amtsgericht Lüdenscheid nicht gut aus für einen 36-jährigen Angeklagten aus Meinerzhagen, der diverse Bewährungsstrafen mitbrachte: Sechs Monate aus einer Verurteilung, von der er ein halbes Jahr abgesessen hatte, und zwei Jahre aus einer Gesamtstrafe wegen Betruges, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Dass er vor Gericht dennoch eine Chance hatte, machte ein Urteil des Amtsgerichts Meinerzhagen vom 28. Februar 2023 deutlich: Der hiesige Richter hatte ihn trotz der laufenden Bewährungen wegen Diebstahls und vierfachen Computerbetrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte seiner Ex-Freundin eine EC-Karte geklaut und damit insgesamt 1200 Euro abgehoben. Es erleichterte die Entscheidung des Meinerzhageners Richters, dass der Angeklagte ihr das Geld zurückzahlte.

Schaden bei 1300 Euro

Dieses vorläufig letzte Urteil musste nun einbezogen werden in die Entscheidung eines Schöffengerichts in Lüdenscheid, vor dem sich der Angeklagte unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten musste. Zunächst hatte er unter dem Namen seines Vaters Jeans, Jacken und Schuhe bei diversen Anbietern im Internet bestellt und nicht bezahlt. Der Vater war als Zeuge geladen und zeigte sich immer noch empört über das Vorgehen seines Sohnes, der ihm 18 Monate lang Ärger mit der Schufa eingebracht hatte. „Ich habe den Kontakt mehr oder weniger fallengelassen“, erklärte der 66-Jährige. Sein Sohn konnte ihn verstehen: „Wenn man so eine Sache abzieht und seinen Papa nur belügt, dann wundert mich das nicht“, erklärte er.

Weitere Zeugen waren geladen, weil der Angeklagte im November 2021 über das Internet unter anderem ein I-Phone und ein I-Pad der Marke Apple angeboten, das Geld kassiert und nichts geliefert hatte. Der Gesamtschaden lag bei knapp 1300 Euro. Verteidiger Dirk Löber gab eine Erklärung für seinen Mandanten ab, die ein uneingeschränktes Geständnis beinhaltete: „Der Anklageschrift soll nicht entgegengetreten werden

„Der Schaden soll hier vor Ort wiedergutgemacht werden“

Um seine letzte Chance auf eine Bewährungsstrafe zu erhalten, brachte der Angeklagte auch ins Amtsgericht Lüdenscheid 1300 Euro mit, die nun über seinen Anwalt an die betrogenen Internet-Kunden und Bekleidungslieferanten ausgezahlt werden können. „Der Schaden soll hier vor Ort wiedergutgemacht werden“, erklärte der Anwalt. Das alles hätte den Angeklagten noch nicht vor einer vollstreckbaren Haftstrafe bewahrt.

Denn er hatte eine Vorstrafenliste, die wenig Hoffnung für die Zukunft gemacht hätte. Vor allem nach gescheiterten Beziehungen war er immer wieder in ein tiefes Loch gefallen, in dem ihm „alles scheißegal war“, wie sein Anwalt drastisch formulierte. Seine massiven finanziellen Probleme verschärften sich noch dadurch, dass er „anderen Leuten etwas beweisen wollte“.

Richter Thomas Kabus wunderte sich darüber, dass der Angeklagte Klamotten bestellt hatte, „die nicht unbedingt lebensnotwendig sind“. Gleichzeitig riskierte er eine Stromsperre mit der Folge einer dunklen Wohnung. „Deutschland hat ein Sozialsystem, das Menschen so abfedert, dass die nicht in Not geraten“. Der Angeklagte hatte nur eine kurze Antwort: „Ich habe das gar nicht erwogen.“ Nicht mal sechs Monate Gefängnis hatten ihn von weiteren Straftaten abgehalten: „Ich kann nicht sagen, warum ich mich nach der Haft wieder so verhalten habe“, beantwortete er eine Nachfrage von Richter Thomas Kabus.

Die Entscheidung für eine allerletzte Bewährungsstrafe von zwei Jahren verdankte der 36-Jährige letztlich einer umfassenden Veränderung seiner Lebensverhältnisse. Zunächst hatte er Meinerzhagen als Tatort seiner Straftaten verlassen und war zu seiner neuen Freundin und deren Kindern relativ weit weg gezogen. Mittlerweile hat er einen festen Arbeitsplatz. Er genieße nun das Familienleben und die „Verantwortung für zwei wunderbare Kinder“, erklärte der 36-Jährige. An seine Freundin weitgehend abgegeben habe er die Verantwortung für seine Finanzen. Er habe nun das Leben, das er sich immer gewünscht habe.

Selbst die Staatsanwältin beantragte angesichts dieser Veränderungen eine Bewährungsstrafe: „Der Sinn der Strafe ist nicht die Strafe an sich“, stellte sie fest. Eine Gefängnisstrafe sei in dieser Situation dasjenige, „was dafür sorgt, dass Sie wieder straffällig werden“, wandte sie sich an den Angeklagten. Der Verteidiger sah das natürlich nicht anders: „Es würde hier keinen Sinn machen, ihn in dieser Situation in den Bau zu stecken.“

Richter Thomas Kabus erinnerte den Angeklagten daran, wie viele Jahre Gefängnis mittlerweile auf dem Zettel stehen, wenn er erneut straffällig würde. „Das ist der letzte Warnschuss, den die Justiz Ihnen geben kann!“ Seine freundliche Ermahnung ging auch an die neue Freundin des Angeklagten im Gerichtssaal: „Passen Sie auf jeden Fall auf ihn auf!“ Sie sicherte das zu: „Auf jeden Fall!“