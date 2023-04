Viel los beim Osterfeuer der Löschgruppe Lengelscheid

Von: Dominic Rieder

Pommes ließen sich diese Besucher bei dem gemütlichen Abend in Wiebelsaat schmecken. © s: Dominic Rieder

Die Löschgruppe Lengelscheid zeigte sich überaus zufrieden mit der Resonanz auf ihr Osterfeuer in Wiebelsaat.

Meinerzhagen – Tags zuvor hatte es noch kräftig geregnet. Doch rechtzeitig zum Karsamstag spielte das Wetter dann doch noch mit, sodass die Gäste bei den traditionellen Osterfeuern in Meinerzhagen ohne ungemütlichen Regen feiern konnten – so auch auf dem Bolzplatz in Wiebelsaat. Dorthin hatte die Löschgruppe Lengelscheid der Feuerwehr Meinerzhagen eingeladen, die bereits zum 48. Mal ein Osterfeuer veranstaltete.

„Von der Besucherzahl her sind wir auf jeden Fall zufrieden“, freute sich der Einheitsführer der Löschgruppe Lengelscheid, Jan Wehmann. Nicht einmal eine Stunde nach Beginn hatten sich bereits circa 250 Besucher auf dem Bolzplatz eingefunden und im Laufe des Abends gesellten sich noch rund 100 weitere hinzu. „Zudem ist das Wetter für das Osterfeuer perfekt. Es ist trocken und nicht zu warm und nicht zu kalt“, fügte Jan Wehmann hinzu.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde der große Reisighaufen entzündet

Bei den Gästen kam der österliche Abend in Wiebelsaat einmal mehr gut an - so auch bei Daniel Schäfer. „Zur Unterstützung der Feuerwehr besuche ich Osterfeuer gerne. Und natürlich auch, um Bekannte wiederzutreffen, die man schon länger nicht gesehen hat“, sagte der Singerbrinker. Eine Meinerzhagenerin, die nicht namentlich erwähnt werden möchte, erfreute sich ebenfalls an der Veranstaltung: „Ich finde schön, dass beim Osterfeuer die Nachbarschaft zusammenkommt, und dass es hier so familiär ist.“

Bei Einbruch der Dunkelheit war der große Reisighaufen entzündet worden, und schon bald strahlte ein feierliches Feuer auf dem Bolzplatz. Neu im Angebot hatte die Löschgruppe dort Pommes Spezial (mit Zwiebeln) für die Besucher. Ebenfalls erstmals gab es zudem über einem kleinen Feuer gebackenes Stockbrot für die Kinder. Auch die gewohnten Speisen für die Gäste, nämlich Pommes, Bratwurst und Currywurst fehlten natürlich nicht. Der Durst konnte wahlweise mit Kaltgetränken oder mit Glühwein, auf Wunsch auch mit Schuss, gestillt werden.