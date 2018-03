Fahrgast schlägt Busfahrerin

Meinerzhagen - Leichte Verletzungen trug am Sonntagnachmittag eine 35-jährige Busfahrerin davon. Verantwortlich dafür: Ein 32-jähriger Fahrgast aus Kierspe.

Was war passiert? An der Volmestraße, Bushaltestelle Sparkasse, stieg gegen 17.40 Uhr der 32-jähriger Mann aus Kierspe der Buslinie 58 in Richtung Lüdenscheid zu. Im Vorbeigehen zeigte der Mann der Busfahrerin aus Schalksmühle seine Fahrkarte.

Da sich diese nur im Sichtfenster seines Portemonnaies befand, bat sie den Fahrgast um einen genaueren Blick auf den Schein. Darauf sei der 32-Jährige sofort aggressiv geworden und habe ihr das Ticket samt Portemonnaie mit der rechten Hand gegen die Nase geschlagen. Hierdurch wurde sie leicht verletzt.

Anschließend habe er vor den Augen von Zeugen seine eigene Tasche zerstört und unterstellt, dass die Fahrerin dafür verantwortlich gewesen sei. Polizeibeamte kamen hinzu und verwiesen den Mann des Busses. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.