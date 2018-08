Friedreich-Ataxie: Wer kann Levent Kocaeli helfen? 

Meinerzhagen - Er ist 31 Jahre alt, wohnt in Meinerzhagen und hat das Leben eigentlich zu einem großen Teil noch vor sich. Doch Levent Kocaeli ist verzweifelt. Er sitzt im Rollstuhl, oft zucken seine Beine.

Herzprobleme, orthopädische Handicaps und andere Ausfallerscheinungen plagen ihn bereits seit seinem elften Lebensjahr. Levent Kocaeli leidet an einer sehr seltenen und fortschreitenden Erbkrankheit, der Friedreich-Ataxie. Davon sind in Deutschland etwa 1500 Fälle bekannt.

„Wer kann helfen, wer hat Tipps, wie wir ihm zumindest Linderung verschaffen können?“, fragt seine Schwester Nurcan Akar jetzt. Dass sie sich an die Öffentlichkeit wendet, hat einen Grund. „Wer weiß. Vielleicht gibt es einen Arzt, der das liest und der eine Idee hat, wie die Zuckungen bekämpft werden können. Oder es gibt Menschen im Volmetal, die einen solchen Fall in der Familie haben oder die davon in ihrem Bekanntenkreis gehört haben. Unsere ganze Familie weiß nicht weiter, bisher haben wir auch noch keine Selbsthilfegruppe gefunden“, beschreibt Nurcan Akar die für sie zurzeit scheinbar ausweglose Situation.

Levent Kocaeli selbst hat nach Aussage seiner Schwester den Lebensmut inzwischen vollkommen verloren. „Er ist geistig klar – und er kennt seine Situation. Wenn wenigstens die Zuckungen in den Beinen aufhören würde, wären wir schon einen großen Schritt weiter“, hofft seine Schwester auf Besserung. Und sie fügt hinzu: „Natürlich ist Levent bei mehreren Ärzten in Behandlung. Kardiologe, Orthopäde, Neurologe und Hausarzt, alle helfen. Doch einen wirklichen Spezialisten für die Friedreich-Ataxie haben wir bislang noch nicht gefunden.“ Und das, obwohl sie auch in großen Kliniken wie Aachen oder Köln gewesen seien.

Nurcan Akar hat neulich im Österreich-Urlaub einen Prospekt in die Finger bekommen. Darin wurde über eine Therapie bei Zuckungen der Gliedmaßen berichtet. Sie nahm den Flyer mit, will ihn nun ihrem Hausarzt zeigen und dessen Meinung einholen. Ein weiterer Griff nach dem sprichwörtlichen Strohhalm. Dazu zählt auch dieser neue Versuch: „Im Internet haben wir Hinweise zu einer Stammzellen-Therapie gefunden, die möglicherweise bei der Friedreich-Ataxie helfen könnte.“ Auch in diese Richtung will sich die junge Meinerzhagenerin für ihren Bruder weiter erkundigen. Dazu muss sie nun eine E-Mail schreiben, an einen Spezialisten im thailändischen Bangkok.