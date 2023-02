3000 Euro weg: Dieb hat bei einem 83-Jährigen leichtes Spiel

Von: Sarah Lorencic

Weil die Pin im Portemonnaie war, hatte der Dieb schnell viel Geld erbeutet. (Symbolbild) © Michael Weber/imago-images

Leichtes Spiel hatte ein Dieb, der im Supermarkt ein Portemonnaie gestohlen hat. Ärgerlich für den Besitzer.

Meinerzhagen – Ein 84-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, während eines Einkaufs im Lidl an der Ihnestraße bestohlen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag mit.



Erst an der Kasse stellte der Mann das Fehlen seiner Geldbörse fest. Noch bevor er seine Karten sperren konnte, buchte der unbekannte Taschendieb vom Konto des Geschädigten rund 3000 Euro ab. Der Mann hatte seinen PIN-Code auf einem Zettel in der Geldbörse aufbewahrt.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass PIN Codes nicht in der Geldbörse aufbewahrt werden sollten. Im Falle eines Diebstahls haben die Täter so leichtes Spiel und können sehr schnell größere Beträge umbuchen oder abheben.

Das ist der vierte Taschendiebstahl in dieser Woche (6. bis 10. Februar) in Meinerzhagen und Kierspe. In allen Fällen wurden die Geldbörsen im Supermarkt gestohlen. In dem Fall von Donnerstag ist die höchste Summe Geld ergaunert worden.