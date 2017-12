Ein Meter langes Schwert als Drohkkulisse

Meinerzhagen - Der Fall, mit dem sich Richter Guido Varney im Amtsgericht Meinerzhagen in dieser Woche beschäftigen musste, war selbst für den als Zeugen geladenen Polizisten außergewöhnlich.

Sein Kollege und er wurden am 22. Juli dieses Jahres zu einem Mehrfamilienhaus in Meinerzhagen gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen völlig schockierten Mann. Der berichtete den Beamten, dass er gerade von seinem Nachbarn bedroht worden sei, und zwar mit einem etwa einen Meter langen Schwert. Das habe der Nachbar ihm vorgehalten, während er gesagt habe: „Wenn ihr nicht ruhig seid, schlachte ich euch Kanaken ab.“ Der Mann konnte das Schwert genau beschreiben, so der Zeuge.

Die Polizisten hätten sich daraufhin zur Wohnung des Nachbarn begeben. Der 27-Jährige habe die Tür geöffnet und dabei eine Pizza in der Hand gehalten. Zur Eigensicherung – schließlich spielte ein Schwert eine Rolle – hätten die Polizisten den Mann gefesselt. Dann überließen sie ihm die Wahl, das Schwert freiwillig herauszugeben oder eine Wohnungsdurchsuchung zu riskieren. Der 27-Jährige entschied sich für die Durchsuchung - ein Fehler, wie sich herausstellen sollte.

Ein Anruf bei der Staatsanwaltschaft habe schließlich zum Durchsuchungsbeschluss geführt. Auf dem Wohnzimmertisch seien die Beamten auf eine Tüte mit reichlich getrockneten Cannabisblättern gestoßen. In der Abstellkammer hätten sie eine kleine Cannabisplantage gefunden. Auch das Schwert sei nicht verborgen geblieben. Das hatte der Angeklagte offenbar verstecken wollen. Die Polizisten hätten es nämlich im Sofa sichergestellt.

Im Gericht schwieg der 27-Jährige zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger erklärte für ihn, dass es keine Bedrohung gegeben hätte. Und die gefundenen Drogen seien nicht verwertbar, weil es keinen Durchsuchungsbeschluss gegeben habe. Das sah der Richter indes völlig anders: „Ich gehe von einem gültigen Durchsuchungsbeschluss aus. Ich habe keine Zweifel daran, dass die Drogen ein Zufallsfund und damit verwertbar sind.“

Ein Urteil gab es allerdings nicht. Denn trotz Ladung war der mutmaßlich Geschädigte nicht erschienen. Der Richter erließ ein Ordnungsgeld von 200 Euro, ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft gegen den Fehlenden. Voraussichtlich im Februar soll es einen neuen Termin in dieser Sache geben.