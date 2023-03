15 Zentimeter Neuschnee: Skilift bleibt trotzdem aus

Von: Maximilian Birke

Nicht völlig frei, aber halbwegs sicher befahrbar waren die Straßen. © Birke

Nachdem auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch reichlich Schnee vom Himmel kam, hätte man meinen können, dass die Skisaison unerwartet noch einmal aufleben würde. Das ist aber nicht der Fall, wie auf Nachfrage Michael Koch bekannt gab.

Meinerzhagen – Michael Koch, der sich mit um die Organisation des Skibetriebs am Möllsiepen kümmert. Zu schlecht sei dafür die Wetterprognose für die kommenden Tage, erklärte Koch weiter.

„Der Schnee soll schon am Donnerstag wieder in Regen übergehen. Für Samstag werden sieben Grad plus vorhergesagt.“ Es ist also damit zu rechnen, dass der Schnee so schnell wieder weg sein wird, wie er gekommen ist. Und für diese kurze Zeit lohne es nicht, die Piste zu präparieren.

Das ist nämlich mit viel Aufwand verbunden, wie Michael Koch durchblicken lässt: Die Piste muss für die Skisportler gewalzt werden, damit der Schnee schön fest ist. Außerdem müssen die Besucher irgendwo parken können: Also müssten die Betreiber die Parkplätze räumen. Dann gäbe es da auch noch eine kleine logistische Herausforderung: „Wir müssten ein Dixi-Klo beschaffen, das die Gäste nutzen können“, erklärt Michael Koch.

Die Toilette wurde nach dem letzten Betrieb im Januar abgebaut und müsste nun erneut gemietet werden, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Mit der Aussicht, dass wahrscheinlich nur einen Tag der Skibetrieb wirklich gut möglich sein wird, halten Michael Koch und seine Mitstreiter diesen Aufwand nicht für verhältnismäßig.

Wenngleich sie die Lust auf Wintersport natürlich verstehen können. Koch meint aber auch, dass es fraglich sei, wie viele Gäste überhaupt kämen – insbesondere wenn es wirklich in den nächsten Tagen regnen sollte.

„Je später im Jahr, desto geringer ist die Lust der Skifahrer“, sagt er. Und wenn die Lust nicht so groß ist, fällt es schwerer, über schlechtes Wetter hinwegzusehen. So bringen die Skilift-Betreiber ihre Maschinen also vorerst nicht in Gang.

Ganz anders sah das am Mittwochmorgen beim Bauhof aus: Schon gegen 3 Uhr morgens verließ schweres Gerät das Gelände, um für sichere Straßen und Gehwege zu sorgen. Etwa 15 Zentimeter Neuschnee fielen in dieser Nacht, schätzte Bauhofleiter Jörg Muckenhaupt. 13 seiner Mitarbeiter gaben in der Nacht ihr Bestes, die Stadtteile Meinerzhagens davon freizuräumen.

Je vier von ihnen waren zu Fuß oder mit Kleinfahrzeugen unterwegs, die übrigen fünf mit schwerem Räumgerät. Erwartungsgemäß waren die Höhenlagen vom Schneefall stärker betroffen. Auch dort dürfte vom Wintereinbruch aber bald nicht mehr viel zu sehen sein. Denn in den nächsten Tagen komme Tauwetter, sagt auch Jörg Muckenhaupt.

Der Einsatz des Bauhofs zeigte augenscheinlich Wirkung: In Meinerzhagen ereignete sich laut Polizei am Mittwochmorgen kein einziger Unfall. An der Nordhelle kamen auf schneebedeckter Fahrbahn lediglich drei Lkw nicht mehr voran.