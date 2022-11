125 Jahre: Sekundarschule in Meinerzhagen feiert Jubiläum

Von: Klaus Schliek

Bürgermeister Jan Nesselsrath erinnerte in seiner Festrede an die Geschichte der Realschule. © Schliek, Klaus

Mit einem festlichen Akt wurde am Freitagnachmittag in der Aula der Sekundarschule an das 125-jährige Bestehen der früheren Realschule erinnert. Im Mittelpunkt stand dabei ein spannendes Stück Schulgeschichte.

Meinerzhagen – Diese haben Stadtarchivarin Ira Zezulak-Hölzer und Sekundarschul-Lehrerin Kirsten Müller in einer sehenswerten Ausstellung zusammengefasst. Entlang der Tafeln mit den historischen Fotos und dem informativen Begleittext konnten sich die Gäste auf eine Reise durch 125 Jahre bewegter Schulgeschichte begeben.

Verändertes Bildungssystem

Begrüßt wurden die Besucher von Bürgermeister Jan Nesselrath. Gekommen waren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Stadtverwaltung, Mitglieder der Kollegien benachbarter Schulen, Schulsekretärinnen aus heutiger und vergangener Zeit sowie weitere Gäste, darunter auch ehemalige Schülerinnen und Schüler. Als Vertreter der Bezirksregierung nahm Michael Albrecht teil.

Der Blick auf 125 Jahre Realschule – früher Selekta – zeige, wie sich das Bildungssystem über die Jahrzehnte verändert habe, so Jan Nesselrath. „Was dabei jedoch immer an erster Stelle steht, ist der Anspruch auf einen guten Schulabschluss, der den Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben ermöglicht“, schlug der Bürgermeister den Bogen von der am 30. Juni 1897 durch die königliche Regierung Arnsberg genehmigte Selekta bis zur heutigen Sekundarschule.

Die Selekta habe den Kindern im oberen Volmetal erstmals eine Ausbildung über das schulische Grundmaß hinaus ermöglicht. Entsprechend stark sei die Schule in den folgenden Jahrzehnten frequentiert gewesen. „Die Sekundarschule führt die Tradition der Selekta weiter. Wie die Realschule bietet sie den jungen Menschen Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit und vermittelt die Freude am lebenslangen Lernen,“ schloss der Bürgermeister.

Aktuelle Herausforderungen

Udo Kritschker, Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Bildung, schaute in seiner Rede zum Schuljubiläum auf die aktuellen Herausforderungen. Schülerinnen und Schüler könnten heute vor Ort über die verschiedenen gut aufgestellten Schulformen zu qualifizierten Abschlüssen gelangen, betonte er.

Schulleiterin Christiane Dickhut schließlich beschrieb die im Jahr 2013 eingeführte Sekundarschule als „kleine Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe“. Sie ebne den Jugendlichen den Weg in eine qualifizierte Berufsausbildung oder ermögliche den Wechsel in die Oberstufe. „Unsere Schule ist überschaubar. Hier geht niemand verloren“, verwies Dickhut auf den engen und fördernden Kontakt zwischen den Schülern und den Mitgliedern des engagierten Kollegiums.

Über die facettenreichen Angebote der Schule und das Schulleben konnten sich alle Eltern künftiger Fünftklässler anschließend am Samstag beim Tag der offenen Tür informieren.

Das Jugendblasorchester der Musikschule Volmetal unter der Leitung von André Becker sorgte für die musikalische Gestaltung des Festakts. © schliek