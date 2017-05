Beim Rinkscheider Schützenfest geht’s am 10. und 11. Juni rund

+ © Schlicht Stefan und Stephanie Valenthorn beim Abschreiten der Schützenfront. Die Freude an der frisch errungenen Regentschaft war ihnen 2016 deutlich anzusehen. © Schlicht

Rinkscheid - Brauchtumspflege, sportlicher Wettkampf, geselliges Beisammensein, Party, Getränke „satt“, leckeres Essen und Tanz. Dass sich Schützenfeste gerade in heimischen Breiten so großer Beliebtheit erfreuen, ist kein Zufall. Und so fiebern auch die Rinkscheider wieder ihrem Fest entgegen, das am 10. und 11. Juni an und in der Mehrzweckhalle stattfindet.