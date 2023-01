115 Jahre Schützen im Listertal: Plan fürs Fest steht

Von: Dominic Rieder

Teilen

Für das Kaiserpaar Hans-Erich und Brigitte Schmidt werden in diesem Jahr Nachfolger gesucht. © Schliek, Klaus

Beim Schützenverein Zur Listertalsperre, der nunmehr bereits seit 115 Jahren besteht, kommt es anno 2023 beim Ablauf seines Schützenfestes zu einem Novum. So gibt es bei dem Fest in Hunswinkel, das vom 21. bis 24. Juli stattfindet, am Sonntag einen Frühschoppen, in dessen Anschluss die Kaiserkrönung erfolgt.

Hunswinkel – Das Schützenfest 2023 war bei der mit rund 70 Mitgliedern – 283 zählt der Verein derzeit insgesamt – sehr gut besuchten, rund zweieinhalbstündigen Generalversammlung am Samstagnachmittag im Schießstand der Listerhalle freilich das Kernthema. Aber der Reihe nach.

Zunächst blickte Vorsitzender Maik Homuth bei seinem Bericht auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück, insbesondere auf das Schützenfest – das erste, das nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause wieder gefeiert werden konnte. „Unterm Strich können wir mit unserem Fest 2022 sehr zufrieden sein. Die Freude an unserem Fest konnte Corona unseren Schützen und Gästen nicht nehmen. Bei allen drei Wettkämpfen an der Vogelrute waren erfreulich viele Aspiranten angetreten“, resümierte Maik Homuth zufrieden. Später rückte dann die Festplanung 2023 in den Mittelpunkt. Nachdem die Versammlung ausführlich über „Pro und Contra“ einer Kaiserkrönung am Sonntagvormittag diskutiert hatte, entschied sich in einer Abstimmung dann doch eine deutliche Mehrheit dafür, es auf einen Versuch – ein Kaiservogelschießen steht nur alle fünf Jahre auf dem Programm – ankommen zu lassen.



Den Auftakt des feierlichen Geschehens in Hunswinkel bildet am Freitag, wie gewohnt, das Kinderschützenfest (Beginn: 15 Uhr) mit dem Preisvogelschießen (ab 19 Uhr). Am Samstag stehen um 14 Uhr das Antreten und der Festzug durchs Dorf auf dem Programm. Ab 16 Uhr findet das Königsvogelschießen und anschließend das Kaiservogelschießen statt. Um 19 Uhr erfolgt die Königskrönung, ehe dann um 20 Uhr der Königsball beginnt. Nach dem Gedenken am Ehrenmal um 10 Uhr am Sonntag beginnt dann um 10.30 Uhr der Frühschoppen. Um 11 Uhr stehen der Einmarsch der Gastvereine und um 11.30 die Kaiserkrönung an. Anschließend gibt es das Frühschoppenkonzert. Antreten und Festzug durchs Dorf sind für 14 Uhr vorgesehen. Für 16 Uhr sind ein Konzert und das Prinzenvogelschießen geplant. Die Prinzenkrönung erfolgt dann um 19.30 Uhr. Abrunden wird die feierlichen Tage im Listertal wieder das Hahnenfest am Montag (Beginn: 11 Uhr).



Für die Festmusik sorgen die Musikfreunde Schreibershof, der Fanfarenzug Meinerzhagen, der Spielmannszug Listerscheid und die Partyband Hitmix aus Elspe. Zudem gibt es auch wieder Kinderkarussell, Autoscooter, Schießwagen, Imbiss- und Mandelstand.



Vorstandswahlen standen bei der Versammlung natürlich ebenfalls auf der Tagesordnung. Gewählt wurden: Schriftführer Daniel Schmidt, stellvertretender Vorsitzender Frank Gelhausen, stellvertretender Kassierer Frank Markus, Oberst Holger Körby, Oberstadjutant Daniel Stute, stellvertretender Zugführer und stellvertretender Oberstadjutant Patrick Schulte, 2. Zugführer Bastian Tönjes, stellvertretende Zugführer Ricardo Markus und Yannick Kristen, Königsadjutant Patrick Gelhausen, Fahnenoffiziere Steffen Alschner, Andrè Genster, Christian Ackermann und Lukas Alschner sowie Schießoffizier Kevin Gelhausen.



Darüber hinaus erfolgte am Samstagnachmittag auch eine Reihe von Ehrungen.