Feierstimmung und ernste Töne: „Mehr Respekt“

Von: Laura Müller

Die Kinder durften sich in der Teddyklinik überlegen, was für eine Beschwerde ihr Begleiter hat. Dabei ließen sich die Kinder die fantasievollsten Krankheiten einfallen. © Laura Müller

Blinkende Rettungswagen und eine Teddyklinik – alles durfte angefasst, untersucht und ausprobiert werden. Der DRK-Ortsverein Meinerzhagen-Valbert feierte am Samstag sein 100-jähriges Bestehen an der Villa im Park.

Meinerzhagen – Im Zentrum stand neben der Feierlichkeit die Information für die Bürger. „Das Fest ist für das gesamte Volk. Wir wollen der Bevölkerung zeigen, was wir machen, denn wenige sind nur noch bereit für das Ehrenamt“, sagte Joachim Abel, der seit fast 40 Jahren seinen Dienst für das Rote Kreuz leistet. Rund um die Villa durften die Besucher einen Einblick in die Arbeit erhalten und auch selbst tätig werden: den Blutdruck messen, einen Verband anlegen oder einfach zahlreiche Fragen stellen.

Eine besondere Attraktion für Kinder war die Teddyklinik des DRK-Landesverbands Westfalen-Lippe. Kuscheltiere und Puppen durften hier die Sprechstunde besuchen. Wie bei einem Arztbesuch meldeten die Kleinsten ihre Patienten an der Rezeption an und nahmen dann Platz in einem Wartebereich. Anschließend wurden die Plüschtiere gründlich untersucht und behandelt. „Die Kinder denken sich die fantasievollsten Krankheiten aus“, erzählte Janina Götte, die eine Ärztin spielte. Ob Hasi, Günter oder Oskar – sie alle mussten auch geröntgt werden. In der Apotheke durften die Kinder für ihre kranken Plüschtiere abschließend Ausmalbilder oder Bonbons auf Rezept mitnehmen.

Und dann noch mit Hasi in die Teddyklinik

Die Jugendrotkreuz-Gruppe hat in der Teddyklinik tatkräftig mitgeholfen. „Wir wollen den Kindern so die Angst vor dem Arztbesuch nehmen“, erklärte die elfjährige Lia aus der DRK-Jugend. Sie selbst möchte einmal im medizinischen Bereich tätig werden. „Beim DRK weiß ich: Da gehöre ich hin. Hier habe ich keinen Stress. Das ist mein Hobby.“ Der Nachwuchs wird immer gesucht. Lia betonte aber auch, dass es für die Jugendlichen wichtig ist, dass kein Zwang der Eltern dahintersteckt: „Man muss sich wirklich dafür interessieren.“

Im Rahmen der 100-Jahr- Feier wurden ebenfalls der langjährige Rotkreuzleiter Udo Maahs und seine Frau Beate Maahs aus dem Dienst verabschiedet. „Udo hat unsere Arbeit auf allen Ebenen begleitet und weiterentwickelt“, lobte der Bürgermeister Jan Nesselrath. „Er war ein Vorbild für uns alle, das auch weiter Strahlkraft haben wird“, fügte er hinzu. Volker Schmidt, Präsident des DRK-Kreisverbands, übernahm das Wort: „Der Ortsverband Meinerzhagen spielt im Kreis eine große Rolle.“ Sorge bereite ihm jedoch die mangelnde Akzeptanz und fehlender Respekt in der Bevölkerung. „Da müssen wir weiter gegen anarbeiten“, forderte Schmidt auf. An den offiziellen Teil knüpften die Meinhardus Musikanten an.

Livemusik begleitete die Besucher auch am Abend. Mit aktuellen Popsongs unterhielt das Acoustic Cover Duo rund um Markus Grieß das Publikum. Die Meinerzhagener Feuerwehr sorgte für die Getränke. Der Elternbeirat der Kita backte Waffeln und das DRK kümmerte sich um Würstchen und Pommes. Die DRK-Mitglieder waren zufrieden. „Ich würde nichts ändern“, antwortete Markus Schemann. Das Fest, das seit Oktober 2022 geplant worden war, war dem DRK gelungen. „Auch wenn die letzten zwei Wochen der Vorbereitung hart gewesen sind“, gab Schemann zu.

Die Gäste bekamen die Möglichkeit, selbst Verschiedenes auszuprobieren. Die Ehrenämtler wollten einen möglichst genauen Einblick in ihre Arbeit geben. © Laura Müller

Die Band Acoustic Cover Duo aus dem Ruhrgebiet unterhielt die Besucher mit aktuellen Hits. © Laura Müller

Bürgermeister Jan Nesselrath (rechts) verabschiedete Udo und Beate Maahs aus dem Dienst der Rotkreuzleitung. © Laura Müller