VHS Volmetal stellt neues Programm vor

Ausblick auf zweites Halbjahr: Katrin Vollmann, Marion Görnig, Dr. Aysegül Altun, Ursula Lausberg (vorne von links), Volker Lübke, Erika Held und Albert Schmit (hinten von links) stellen das neue Programm der Volkshochschule Volmetal für das Semester 2023/24 vor. © Ruthmann

Die VHS Volmetal stellt ihr neues Semester mit vielen Terminen vor. Darunter auch kostenlose Schnupperkurse beziehungsweise offene Abende.

Volmetal – Es gibt immer wieder etwas Neues bei der Volkshochschule (VHS) Volmetal: Neben Katrin Vollmann, der neuen Bereichsleiterin Integrations- und Deutschkurse, sind das im kommenden Semester, das am 11. September beginnt, insbesondere kostenlose Schnupperkurse beziehungsweise offene Abende.

Das Besondere: Sie laufen bereits am 27. Juli sowie im August, also vor Semesterbeginn. Dann können Interessierte ausprobieren, ob die Kurse Business-Englisch in Schalksmühle und Meinerzhagen, Inszeniertes Lesen im Kiersper Bakelitmuseum, Feldenkrais, Qigong sowie Yoga in Halver und Line Dance in Meinerzhagen etwas für sie sind. Dafür kann, muss man sich aber nicht anmelden.

Programmheft

Dies erklärte VHS-Direktorin Marion Görnig am Dienstag, als sie zusammen mit Dr. Aysegül Altun, Katrin Vollmann und den Zweigstellenleitern Erika Held (Halver), Volker Lübke (Herscheid), Albert Schmit (Meinerzhagen) und Ursula Lausberg (Schalksmühle) das neue Programm der Volkshochschule vorstellte. Das rund 180 Seiten starke, orange-blaue Programmheft liegt ab sofort an den bekannten Stellen in den fünf Mitgliedskommunen aus, kann aber auch im Internet eingesehen werden. Anmelden können sich alle Interessierten bis zum 1. September.

Vorträge über den Wettlauf zum Südpol, die Kiever Rus’, Klimawandel, Mikrokredite, Wandern auf dem South West Coast Path in Cornwall und Erbrecht stehen ebenso auf dem Programm wie eine Zusammenarbeit mit der Theaterwerkstatt Schalksmühle, die neue Mitstreiter sucht. Die Bildervorträge im Wilhelm-Langemann-Haus in Meinerzhagen und in der Seniorenresidenz in Kierspe finden ihre Fortsetzung – neu hinzukommen wird das Seniorenzentrum Herscheid.

Die Themen Solarstromanlagen, regenerative Energie und Naturgärten finden sich ebenfalls im VHS-Programm – teils wird dies möglich durch neue Dozentinnen und Dozenten, wie zum Beispiel der Workshop „Vom Manuskript zum Buch“. Neues wie der Workshop Blues- und Rock-Guitar steht Altbewährtem wie das Literaturcafé gegenüber. Ebenso werden Online-Kurse wie beispielsweise Kurt Tucholskys Sommerlieben angeboten. „Wir hatten schon Teilnehmer aus Wien und von der holländischen Grenze“, staunt Marion Görnig, wie manche die Angebote finden.

Integrations- und Deutschkurse

Während die Integrations- und Deutschkurse regelmäßig nahezu ausgebucht sind – darauf weisen auch türkische, arabische, russische und ukrainische Übersetzungen hin – reicht das Angebot an Sprachen von Englisch – in Schalksmühle wird es eine englische Runde geben – und Französisch über Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Isländisch und Niederländisch bis hin zu Polnisch, Türkisch und Arabisch (erste Schritte). Selbst Russisch wird angeboten, wobei die Teilnehmer nicht politisch motiviert, sondern aus privaten, familiären Gründen an der Sprache interessiert sind.

Der PC-Bereich ist diesmal etwas schmaler, da Dozenten fehlen. „Aber die Essentials werden angeboten“, betont Görnig. Dafür gibt es im Kreativ-Bereich mehr Angebote. „Auch die Küche läuft richtig gut“, weiß Aysegül Altun zu berichten, dass die Koch- und Backkurse stets auf eine gute Resonanz stoßen. Es seien auch nicht immer dieselben, sondern zumeist neue Teilnehmer.

Schließlich gibt es auch zwei Studienreisen, auf die im VHS-Programm hingewiesen werden. In den Herbstferien geht es nach Südengland auf die Spuren berühmter Briten – es sind noch Doppelzimmer frei. Und im nächsten Jahr geht es im Juli zum vierten Mal nach Island und dort in den Westen der Insel.

Anmeldungen

Anmeldungen für alle Kurse und Veranstaltungen der VHS Volmetal sind ab sofort und bis zum 1. September möglich: Schriftlich an die Volkshochschule Volmetal, Friedrich-Ebert-Straße in Kierspe, per Fax an 02359/1400 oder online unter www.vhs-volmetal.de. Auf der Homepage ist auch das Programm zu finden, ebenso an den Auslagestellen (» INFOKASTEN).