Drei Verletzte nach schwerem Unfall auf B54 im Bereich Bollwerk

Erheblicher Sachschaden

+ © Markus Klümper Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. © Markus Klümper

Kierspe - Drei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 54 in Bollwerk ereignete.