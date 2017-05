Mit 143 statt 70 km/h über die L528: Audi-Fahrer in Kierspe-Holt erwischt

Saftige Geldstrafe, Punkte und Fahrverbot

Kierspe - Leider hat sich diese Kontrolle "gelohnt": Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Kierspe auf der L528 einen Raser erwischt, der mehr als doppelt so schnell unterwegs war, wie es dort erlaubt ist. Mit sage und schreibe 143 km/h wurde der Autofahrer mit seinem Audi auf der langen Geraden zwischen Kierspe und Halver geblitzt - 70 sind vorgeschrieben. Die Konsequenzen sind erheblich!