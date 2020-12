Neues Buch: Sagenwelt von Oben an der Volme wird lebendig

Sagenwelt Oben an der Volme heißt das Buch, das jetzt vom Freizeit- und Naherholungsbeauftragten Ralf Thebrath vorgestellt wurde und ab dem 11. Dezember in Kierspe, Halver, Schalksmühle, Meinerzhagen und Herscheid zu haben ist.

Im Rahmen des Leader-Projekts „Sagenwelt Oben an der Volme“ ist ein neues Buch für die Region von Herscheid über Meinerzhagen, Kierspe, Halver bis nach Schalksmühle entstanden.

Volmetal - Ziel des Projekts war es, die alten Sagen und Mythen, die sich um besondere Orte Oben an der Volme drehen, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und es sollte nicht nur Erwachsenen zugänglich sein, sondern ebenfalls für Kinder aufbereitet werden.

„Das neue Sagenbuch beinhaltet 20 neu aufbereitete Sagen und Geschichten aus der Region, welche – so gut es bei den Erzählungen ging – familienfreundlich aufbereitet worden sind“, erklärt der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte Ralf Thebrath nach der Fertigstellung des Buchs und seiner Kurzhörspiele.

Alle Geschichten sind liebevoll und individuell bebildert, sodass die Geschichten und die dazu passende Bebilderung nicht nur die Fantasie der Kinder anregt.

Sagenkarte gibt Überblick

Ebenfalls Bestandteil des Buches ist eine Sagenkarte, welche die ungefähre Verortung der Sage in der Region Oben an der Volme zeigt. Das Besondere: Alle Sagen sind hier mit einem QR-Code ausgestattet, welcher direkt zu einem Kurzhörspiel der jeweiligen Sagen führt. Damit auch die Mädchen und Jungen den Weg zu ihrer Lieblingssage direkt finden, wurde auf der Sagenkarte ebenfalls mit der Bebilderung statt mit einfachem Text gearbeitet.

„Das neue Sagenbuch der Region Oben an der Volme lässt unscheinbare Orte in Herscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Halver oder Schalksmühle in einem anderen Licht erstrahlen und man geht plötzlich mit einem ganz neuen Blickwinkel durch den Wald, in dem scheinbar vor geraumer Zeit Wichtel und Zwerge heimisch waren“, so Thebrath.

Zahlreiche Mitwirkende

Mitgewirkt an diesem Projekt haben der Verlag Lennestrand für Südwestfalen (Dr. Susanne Padberg-Rohlof: Text und Verlag); Melanie Winkler: Bebilderung und Illustrierung; Ilonka Wiliams: Gestaltung und Design; Media4Web (Vertonung Hörspiele: Hr. Ingo Starink); Druckerei Bell: Druck sowie der Freizeit- und Naherholungsbeauftragter Oben an der Volme Ralf Thebrath, der Projektkoordination und Texte übernahm.

Das Buch „Der Silberbaum im Silberg oder warum die Zwerge die Tarnkappe erfanden – Die zauberhafte Sagenwelt Oben an der Volme“ gibt es ab 11. Dezember für 9,90 Euro bei allen Oben-an-der-Volme-Kommunen zu erwerben (Touristinfo Meinerzhagen, Bürgerbüro Kierspe, Rathaus Halver, Kö-Shop Halver, Bürgerbüro Schalksmühle).