Qualm aus einer Solaranlage: Feuerwehr in Kierspe im Einsatz

Unterstützung aus Meinerzhagen

Kierspe - Qualm aus einer Solaranlage rief am Samstagmittag in Kierspe die Feuerwehr auf den Plan. Aus der Anlage auf dem Dach eines Hauses am Kirchplatz stieg Rauch auf. Sogleich wurden die Kiersper Löschzüge 1 und 2 sowie das DRK alarmiert, kurz danach auch die Drehleiter der Meinerzhagener Feuerwehr.