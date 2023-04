Mehr Erlebnisse an Wegen mit Schatzkisten und Outdoor-Museum

Von: Frank Zacharias

Raus in die Natur: Mit Bildern wie diesem wollen die Verantwortlichen die Region Oben an der Volme für Wanderer bewerben. Sonnenschein herrscht im Sauerland indes selten – was ganz bewusst auch mit diesem © Oben an der Volme/Klaus-Peter Kappest

Die Wanderrouten im Volmetal sollen attraktiver werden: Dieses Ziel verfolgt der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte Ralf Thebrath. Und dazu setzt er auf neue Attraktionen.

Volmetal – Was in Corona-Zeiten eine Hoch-Zeit erlebte, liegt immer noch voll im Trend: Immer mehr Menschen treibt es in die freie Natur. Und wer im Volmetal lebt, der weiß: Man muss nicht in die Ferne reisen, um schöne Wanderrouten entdecken zu können. Für deren Ausschilderung in der Region sorgt schon seit Jahrzehnten der Sauerländische Gebirgsverein, seit einigen Jahren aber auch das Regionalmanagement und der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte der Region Oben an der Volme Ralf Thebrath. Und der konnte in der jüngsten Sitzung des Kiersper Stadtrates eine Neuerung ankündigen, die die Attraktivität der heimischen Wanderwege nochmals steigern soll.

Geplant sind insgesamt drei Arten gefüllter Schatztruhen, die am Wegesrand der neun Rundwanderwege „Volme-Schätze“ zu finden sein werden: Dioramen, die einzelne Sagen nachstellen sollen, „Outdoormuseen“ in Form einer bedruckten Aluplatte mit Infos und passenden Exponaten sowie „einfache“ Aluplatten, die die Besucher zum Teil „Aufgaben“ für die Besucher und Besucherinnen.

Frühes Entwicklungsstadium: die Panoramabilderrahmen. © Seltmann Printart

Sogenannte Panoramabilderrahmen sollen die umgebende Landschaft außerdem treffend in Szene setzen. Finanziert wird das alles einmal mehr mithilfe von Mitteln der Leader-Förderung, wobei man Gelder aus der letzten Förderperiode nutzt, wie Ralf Thebrath im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert.

„Wir wollen die Volme-Schätze damit einerseits aufwerten“, sagt Thebrath, „anderseits aber auch dafür sorgen, dass sich die Leute gezielt auf die ausgeschilderten Wege konzentrieren.“ Mit der Bündelung der Besucherströme wolle man auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Noch habe es zumindest in der heimischen Region zwar noch keine massiven Probleme mit abseits der Pfade laufenden Wanderern gegeben, „aber man muss diese Probleme ja auch gar nicht erst entstehen lassen“, betont der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte.

Weist den Weg: die Markierung des Rundwanderwegs „Wald“, der eine von neun Thementouren der Volme-Schätze ist. © Oben an der Volme/Klaus-Peter Kappest

Manchmal sei eine Ausschilderung jenseits der vermeintlich attraktiveren Route schlichtweg alternativlos, wie in einem Fall in Halver, als man zum Schutz von Pflanzen und Tieren in einem Naturschutzgebiet auf einen Forstwirtschaftsweg ausweichen musste. „Das können manche Leute nicht verstehen. Aber es gibt für solche Entscheidungen natürlich immer gute Gründe“, betont Thebrath.

Mit dem neuen Angebot aus Schatzkisten, Dioramen und Panoramabildern wolle man aber auch die teils schlechte Infrastruktur der Wege ausgleichen, räumt Ralf Thebrath ein. „Wir haben mitunter gesperrte Wege, matschige Wege – alles als Folge der massiven Waldarbeiten, die durch den Borkenkäferbefall notwendig sind. Mit den neuen Angeboten wollen wir da einen Kontrapunkt setzen und den Besuch der Wege wieder attraktiver machen.“

Auch Dioramen (hier eine Nachbildung des sagenumwobenen Schlosses auf dem Arney) sollen die Attraktivität der Wanderwege steigern. © Seltmann Printart

Bedenkenträger gibt es aber auch hier. Sorgen, dass die Schatztruhen als Mülleimer zweckentfremdet werden oder gar eine Verletzungsgefahr für Kinder darstellen könnten, will Ralf Thebrath von Beginn an ausräumen. „Die Exponate der Mini-Outdoormuseen werden durch eine Plexiglasscheibe gut geschützt, die Truhen haben einen langsam schließenden Hydraulik-Mechanismus.“