Teurer Flirt: Online-Kontakt kommt Kiersper teuer zu stehen

"Love-Scamming"

Kierspe - Dieser Flirt war alles andere als heiß - dafür aber teuer: Ein Kiersper fiel jetzt über ein Dating-Portal im Internet auf eine dubiose Dame herein und wurde Opfer des "Love-Scamming". Was das ist und was die Polizei dazu sagt.