Dorfwettbewerb: Rönsahl als Gewinner Gastgeber der Feierstunde

Die Dorfgemeinschaft Rönsahl hatte als Gesamtsieger auf Kreisebene die Rolle des Gastgebers übernommen und wurde dabei durch den Brennereiverein und durch die Rönsahler Landfrauen unterstützt.

Landrat Thomas Gemke richtete zu Beginn der gut besuchten Veranstaltung ein Grußwort an die Vertreter der teilgenommenen Dörfer und freute sich darüber, dass neben Mitgliedern der Kreis-Bewertungskommission und der Landwirtschaftskammer auch mehrere Mandatsträger aus der Kommunalpolitik, unter anderem die Bürgermeister der Städte Kierspe und Halver, durch ihr Erscheinen den praktischen und ideellen Stellenwert des Wettbewerbs entsprechend würdigten.

+ Musikalische Umrahmung gab es durch das Duo Denkmalschutz sowie durch Britta Julius und Daniel Waniek. © Crummenerl

Dass der Kreis eine blühende Region mit leistungsstarken Ortsteilen sei, woran das bürgerschaftliche Engagement – auch im Rahmen des Wettstreits – einen nicht unwesentlichen Anteil habe, stellt Gemke besonders heraus. In ähnlicher Weise äußerte sich auch Rönsahls Ortsbürgermeister Holger Scheel, der allen am Erfolg Beteiligten für ihr ehrenamtliches Engagement dankte, das ein gutes Stück weit dazu beitrage habe, dass das Golddorf Rönsahl ein Ort sei, in dem sich gut leben lasse und das Zukunft habe.