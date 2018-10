XL Meier rockt Dahlmann

XL Meier aus Kierspe sind am 31. Oktober in Lüdenscheid beim achten Kulturevent bei Dahlmann vertreten.

Kierspe - Zum achten Mal findet am Mittwoch, 31. Oktober, wieder das Sauerländer Allerlei bei Dahlmann in Lüdenscheid statt. Mit dabei ist auch XL Meier aus Kierspe.

Aus der ursprünglich angedachten Anti-Helloween-Veranstaltung hat sich mittlerweile ein ausgewachsenes Konzept entwickelt, wo die C.A.T. Lucky Frogs quasi als Gastgeber interessante Bands aus dem Sauerland einladen.

„Von Elvis Presley zu Ed Sheeran, von Volbeat zu Take That – mit C.A.T. Lucky Frogs ist Vielfalt angesagt. Hier werden Klassiker aus 40 Jahren Musikgeschichte mit Songs der aktuellen Charts gemischt“, heißt es in einer Ankündigung zum Kult-Event in Lüdenscheid. Dabei dürften die Zuhörer ein besonderes Hörerlebnis erwarten.



„Denn die fünf Frösche spielen die Songs – von Metal bis Ballade – mit Akustik-Gitarren und Bass, unterstützt von Klavier- und Orgelsound und vom Groove der Drums. Darüber thront die vielseitige Stimme von Sänger Christian, der mal voller Gefühl, mal voller Power das Publikum in seinen Bann zieht“, heißt es weiter.



Der mehrstimmige Background-Gesang der Frösche sorge für zusätzliche Klangfarben. Und wenn dann mit Gast-Sängerin Patrizia Camassa eine Duett-Partnerin auf die Bühne komme, sei eine Gänsehaut-Konzertstimmung garantiert. Und weiter: „C.A.T. Lucky Frogs – das ist Frog’n’Roll vom Feinsten: druckvoll, handgemacht, authentisch – zum Zuhören, Mitsingen, Abtanzen.“



Zum zweiten Mal beim Sauerländer Allerlei dabei sind Ende Oktober XL Meier, die sich in ihrem Presse-Info als Coverband-Alternative bezeichnet, die „mit der Auswahl der Stücke und ihrem Sound 150 Jahre Rock-Popgeschichte ehrlich rüberbringt und der Rockgemeinde das Trommelfell über die Ohren ziehen will. Breitseiten von AC/DC, über Saxon bis Zoff sollen ins Publikum gefeuert werden, aber auch ein „Sternenhimmel“ oder ein „Moondancer“ soll möglich sein.“ Auch XL Meier hat schon mal mit Pearl C. eine weibliche Begleitung mit auf der Bühne, die dann mit ihrer außergewöhnlichen Stimme Songs von Shirley Bassey oder Tina Turner performed. In der Ankündigung heißt es: „XL Meier – das ist Fun’n’Roll – mit Songs von gestern, heute und morgen!“



Das Ganze fängt am Mittwoch, 31. Oktober, um 21 Uhr an. Einlass ist bereits um 20 Uhr. Tickets zum Vorverkaufspreis von 10 Euro (plus Gebühr) gibt es bei der Meinerzhagener Zeitung, beim LN-Ticketshop in Lüdenscheid, sowie in allen weiteren Geschäftsstellen des Märkischen Zeitungsverlags. Eine Ticket- und Sitzplatzreservierung ist auch via E-Mail möglich unter info@gaststaette-dahlmann.de