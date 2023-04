Fahrradklima im Volmetal: Die Tendenz ist Richtung mangelhaft

Von: Göran Isleib

Nicht fahrradfreundlich: Diese Bewertung erhalten die Volme-Kommunen nach dem Fahrradklima-Test des ADFC. © hesse

Die Schulnoten von 4,5, von 4,6 und von 4,8 sind niemals ein Grund zur Freude. Weder in der Schule noch im Leben außerhalb einer Bildungseinrichtung. Und dennoch müssen sich die drei Städte Kierspe, Meinerzhagen und Halver mit genau einer solchen Benotung herumschlagen, wenn es um die Zufriedenheit von Radfahrerinnen und Radfahrern geht.

Kierspe/Volmetal –Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat den Fahrradklima-Test für das vergangene Jahr vorgelegt. Die drei Städte im oberen Volmetal bekleckern sich darin nicht gerade mit Ruhm. Während Kierspe (81 Test-Teilnehmer) gerade einmal die Note 4,8 erhält, bekommt Meinerzhagen (70 Test-Teilnehmer) eine Gesamtnote von 4,6 und Halver (89 Test-Teilnehmer) eine Note von 4,5. Die Tendenz zeigt bei allen drei Städten somit in Richtung mangelhaft.

Alle drei Städte landen nach der Auswertung unterhalb des Durchschnitts von Ortschaften, die von der Größe her vergleichbar mit Meinerzhagen, Kierspe oder Halver sind (bundesweit). Besonders drastisch zu erkennen ist das bei Kierspe. Von 474 vergleichbaren Orten nimmt Kierspe den Platz 471 ein. Halver erreicht auf der selben Tabelle Platz 456 – wirklich besser ist das auch nicht. Meinerzhagen ist mit insgesamt 447 Orten vergleichbar und landet dabei im Ranking auf Platz 434.

Bei den Rängen auf Landesebene sieht es kaum besser aus. Hier erreicht Kierspe Platz 67 von 68, Halver landet im gleichen Ranking auf Platz 64 und Meinerzhagen erreicht den 123. von 125 vergleichbaren Orten. Für alle drei Städte gibt es laut ADFC jedoch keine Vergleichszahlen zu 2020.

Die drei herausragendsten Stärken von Meinerzhagen liegen beim geringen Diebstahl von Rädern (Note 3,4), bei der Erwähnung des Radelns in den Medien (Note 3,8) und bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums (Note 4,0). Gar nicht so gut gefällt den Radlerinnen und Radlern in Meinerzhagen die Ampelschaltungen für Radfahrer (Note 5,2), die Führung an Baustellen (Note 5,3) und der Bereich öffentliche Fahrräder/Fahrradverleih (Note 5,4).

Auch in Halver wird bei den Stärken der geringe Klau von Rädern bewertet (Note 3,4), danach die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (Note 3,7) und die Möglichkeit des zügigen Radfahrens (Note 3,8). Im Ranking ganz unten liegen das Sicherheitsgefühl (Note 5,1), die Fahrradförderung in jüngster Zeit (Note 5,1) sowie der Bereich öffentliche Fahrräder/Fahrradverleih (Note 5,3).

Kierspes Stärken liegen in vergleichbar geringeren Konflikten mit Fußgängern (Note 3,8), bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums (Note 4,0) und bei den Hindernissen auf Radwegen (Note 4,1). Und die Schwächen? Auch die wurden in Kierspe benotet. So erreicht die Breite der Radwege eine Note von 5,4, die Fahrradförderung in jüngster Zeit die Note 5,5 und der Bereich öffentliche Fahrräder/Fahrradverleih die Note 5,5.