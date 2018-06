So läuft die Kirmes in Halver bisher

+ © Spies Viele Besucher bei der 374. Halveraner Kirmes. © Spies

Halver - Mit Regen und Nebel ging es am Freitag los, am Samstag blieb es zum größten Teil trocken und am Sonntag schien die Sonne. Mit jedem Tag stiegen auch die Besucherzahlen der 374. Halveraner Kirmes in der Innenstadt. Die Organisatoren ziehen eine Zwischenbilanz.