Pflanzen gegen den Corona-Blues

„Zwiebelfreunde“ planen Tauschbörse im September vor Villa Wippermann

+ © Florian Hesse Leuchtender Blickfang an Straßen und Wegen: die Narzisse. © Florian Hesse

Corona bewegt die Menschen. Und zwar auch in die Natur und – wenn vorhanden – in den Garten. Wenn die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung beschränkt sind, ist das Pflanzen und Jäten willkommene Alternative.

Halver - Ein bisschen helfen dabei möchten die „Zwiebelfreunde“, namentlich Ingrid Lausberg und Martina Hesse, die für den September eine Pflanzentauschbörse im Park der Villa Wippermann initiieren wollen.

Die Idee dahinter: Gartenfreunde sollen zu diesem Termin Stauden tauschen können oder Pflanzen preiswert erwerben. Gebucht als Termin dafür ist der 19. September, ein Sonntag, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Als stadtzentraler Veranstaltungsort bietet sich die Villa Wippermann an mit den parkähnlichen Flächen ringsum und Parkmöglichkeiten am Rathaus und beim DRK.



Tausende Zwiebeln in die Erde

An diesem Tag sollen auch wieder Tausende Narzissenzwiebeln in pflanzende Hände gegeben werden, damit im nächsten Frühjahr leuchtende Bänder gelblühender Narzissen an den Wegrändern in und um Halver wachsen können. Dafür sammeln die „Zwiebelfreunde“ in den nächsten Monaten Spenden. Damit das Projekt bis zum Herbst nicht in Vergessenheit gerät, ist geplant, jeden Monat eine Staude aus dem heimischen Garten vorzustellen.



Zur Erinnerung: Bereits 2019 hatten die Halveranerinnen ein Narzissenprojekt ins Leben gerufen, das bis heute in und rund um Halver zu sehen ist.

Für 1000 Euro an Spendengeldern wurden rund 10 000 Narzissenzwiebeln beschafft, die 30 Bürger in die Erde brachten, die bis heute Spaziergänger und Radler an Straßen- und Wegesrändern erfreuen. Zurzeit stehen sie in voller Blüte. Eine Fortsetzung soll das Blumenspektakel dann im September finden, wenn zur Tauschbörse an der Villa Wippermann auch wieder Tausende Zwiebeln abgegeben werden können.



Monatliche Pflanze



Bis dahin stellt der Allgemeine Anzeiger jeden Monat „Die Pflanze des Monats“ vor. Nähere Informationen rund um die Aktion finden sich auch auf der Homepage der Villa Wippermann: www.villa-wippermann.de.