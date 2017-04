Zwei weitere Kaninchen getötet

Halver - In der Nacht zu Dienstag gelangten zwei Hunde auf ein Grundstück am Hilgenstock, zerstörten einen Kaninchenstall und töteten eines der darin untergebrachten Kaninchen (wir berichteten am 31. März). In der selben Nacht wurden auch in Mittelcarthausen zwei Kaninchen getötet.

„Ich wollte morgens gegen halb sechs meine Katzen aus dem Haus lassen, als zwei schwarz-braune Hunde vor meiner Tür standen. Die habe ich dann schnell wieder zu gemacht, weil es so aussah, als wollten mich die Hunde angreifen“, erzählt Klaus Makowski. Fünf Minuten später seien die Hunde weg gewesen, aber aufgrund der Dunkelheit habe Makowski das Ausmaß des Schadens nicht erkannt. „Als es hell war, habe ich dann gesehen, dass der Draht, ähnlich wie bei dem anderen Fall, rausgerissen war“, sagt Makowski. Die beiden Kaninchen, die in dem Stall lebten, habe er anschließend leblos gefunden. „Eins war ziemlich zerbissen, das andere lag noch im Stall.“ Die Hunde habe er, außer morgens, in der besagten Nacht nicht gesehen. „Der Nachbar hat zwar Gebell gehört, aber das nicht als außergewöhnlich angesehen.“

Die Kaninchen hatten Makowski und seine Familie bereits seit acht Jahren. „Das war ein ziemlicher Schock, man denkt ja nicht daran, dass so etwas passieren kann“, sagt er. Der Stall sei außerdem sehr stabil gewesen. „Da muss schon viel Gewalt angewendet worden sein.“

Die Polizei in Halver konnte auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers nicht viele Informationen zu den Fällen geben. „Uns ist bekannt, dass Jagdhunde an verschiedenen Orten diverse Ställe aufgemacht und die Kaninchen gerissen haben sollen“, sagte Sebastian Bublies von der Polizei. Es höre sich nach mehr als den zwei bekannten Fällen an.