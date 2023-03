Bei jungen Erwachsenen leichte Zunahme

Zwei Todesfälle auf B229: Unfallzahlen in Halver steigen

Von: Florian Hesse

Teilen

Unfall auf der B229 in Halver. © Florian Hesse

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Halver hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.

Halver – Die Zahl der Verkehrsunfälle in Halver hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die Gesamtzahl im Stadtgebiet stieg von 520 auf 577, das bedeutet knapp 11 Prozent. Zwei Menschen kamen bei Unfällen ums Leben, im Jahr zuvor war es einer. Die Zahlen gehen aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die die Polizei am Mittwoch veröffentlicht hat.

Bei den schweren Unfällen mit Todesfolge geht es in beiden Fällen um die Bundesstraße 229 zwischen Halver und Radevormwald. Am 29. Juli starb im Bereich Schmalenbach ein 29-Jähriger nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw. Kurz darauf, am 25. September, überlebte ein 71 Jahre alter Motorradfahrer einen Alleinunfall auf der Bundesstraße nicht. Die Zahl der bei Unfällen Verletzten nahm insgesamt zu von 55 auf 72. In diesem Jahr 15 statt 16 Schwerverletzte registrierten die Beamten der Wache auf Halveraner Gebiet, die Zahl der Leichtverletzten nahm zu: 38 auf 55.



14,5 Prozent mehr Unfälle im Märkischen Kreis In allen Städten des Märkischen Kreises – außer in Herscheid – hat die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr zum Teil drastisch zugenommen. Die Gesamtzahl der Unfälle im Kreis liegt knapp über dem Niveau des „Vorpandemiejahres“ 2019 und entspricht einer Steigerung von 0,9 Prozent.

Demnach ereigneten sich kreisweit insgesamt 14 870 Verkehrsunfälle. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 14,5 Prozent. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 gab es laut Statistik der Kreispolizeibehörde – gemessen am Mittelwert der Jahre 2018 bis 2022 – etwa 10 Prozent weniger Unfälle im Kreisgebiet. 14 Menschen verloren ihr Leben – das ist nach Berechnungen der Direktion Verkehr der Polizei der höchste Stand seit 2008.

Die Anzahl von Verkehrsunfällen mit Verletzten stieg im Jahr 2022 um 247 Fälle auf 1243. Das entspricht einem Zuwachs von 24,8 Prozent. Die schwerwiegenden Sachschadensunfälle sind auf eine Quote von 432 Fällen gestiegen. Das sind 45 Verkehrsunfälle oder 11,6 Prozent mehr als im Vorjahr, teilt die Polizei mit.

Bei Fahrrad- beziehungsweise Pedelec-Fahrern blieben die Zahlen unverändert. Sechs Verletzte zählt die Statistik für 2021 wie für 2022 auf, darunter ein Schwerverletzter im Jahr 2022. Sorgen bereiten der Polizei auch Motorradfahrer. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in Halver ging von fünf auf zwölf deutlich nach oben, und zwar insbesondere bei den Schwerverletzten von zwei auf sechs und bei den leichter Verletzten von drei auf fünf.



Ein erfreulicher Aspekt aus den polizeilichen Daten: Es wurden keine Schulwegunfälle registriert. Und auch bei Kindern unter 14 Jahren ging die Zahl der Verletzten klar zurück von neun auf zwei. In beiden Fällen blieb es zum Glück bei leichten Verletzungen. Bei Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren kam es zu vier Leichtverletzten. Im Jahr zuvor waren es insgesamt drei Fälle, darunter ein Schwerverletzter.



Bei jungen Erwachsenen leichte Zunahme

Bei jungen Erwachsenen verzeichnet die Polizei eine leichte Zunahme von insgesamt zwölf auf 15. Vier Schwer- und elf Leichtverletzte waren es im Jahr 2022. In der Gruppe der Senioren ab 65 Jahren verdoppelte sich die Zahl der Unfälle mit Verletzten von vier auf acht bei einem Todesfall und einem Schwerverletzten.



Für Unfälle mit Fahrerflucht legt die Polizei eine Übersicht für Halver und die Nachbarkommune Schalksmühle gemeinsam vor. Und die sieht nicht besonders gut aus. Im Jahr 2022 ereigneten sich 184 Verkehrsunfallfluchten im Wachbereich Halver, das sind 42 Fälle mehr als im Vorjahr mit 142. Bei acht dieser Unfallgeschehen entstand Personenschaden. Die Aufklärungsquote lag in diesen Fällen bei 75 Prozent. Im Vorjahr konnten 83 Prozent der Fälle geklärt werden, bei denen jemand körperlich zu Schaden kam. Die Aufklärungsquote aller Verkehrsunfallfluchten beträgt 44 Prozent, im Vorjahr waren es knapp 42.



Der allergrößte Teil des Unfallgeschehens in der Stadt Halver liegt bei dem, was die Polizei „sonstige Sachschadensunfälle“ nennt. Doch diese Zahl stieg bedeutend (680 auf 780) um fast 15 Prozent. Immerhin wurden deutlich weniger Unfälle unter Alkoholeinwirkungen verzeichnet mit drei statt acht wie noch im Vorjahr.