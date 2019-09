Stadtfest: Feuerwerk als Höhepunkt - das Programm

Halver - Zwei Tage wird in der Innenstadt gefeiert. 50 Jahre Halveraner Stadtrechte sind der Grund für das Stadtfest am Wochenende, 7. und 8. September.

Zwei Tage volles Programm – das gibt es am Wochenende in Halver. Zum Jubiläum haben die Veranstalter einiges aufgefahren. Musikalischer Höhepunkt soll am Samstagabend der Auftritt der Band Super Liquid aus Kreuztal werden, gesponsert von der Sparkasse Lüdenscheid-Halver.

Den Großteil des Programms rund ums Rathaus gestalten Halveraner Vereine, Chöre, Verbände und Gemeinden für die Bürger. Rund ums Rathaus, im Rathauspark, vor dem DRK und an der Villa Wippermann wird es nie und niemandem langweilig. Zum Abschluss am Samstag gibt es ein Feuerwerk.

Der Ablauf im Überblick

Samstag und Sonntag wird gefeiert. Folgender Programm-Ablauf ist für Samstag geplant:

15 Uhr: offizielle Eröffnung des Stadtfests

16 Uhr Auftritt des Chors der Lindenhofschule

17 Uhr Auftritt des Duos Hazefeld

18.30 Uhr Soundcheck Super Liquid

20 Uhr Auftritt Super Liquid (Coverband)

22 Uhr Feuerwerk

1 Uhr Ende des ersten Tages.





Am Sonntag geht es dann ab 10 Uhr mit folgendem Programm weiter:

Am Sonntag geht es dann ab 10 Uhr mit folgendem Programm weiter: 10 Uhr Gottesdienst der Mennoniten-Brüdergemeinde

11 Uhr Voices for Christ

12 Uhr Germania Hohenplanken

12.45 Uhr Bläsercorps des Hegerings Halver

13 Uhr The Albert Singers . 14.30 Uhr CVJM-Posaunenchor

15 Uhr Binyo und Special Guests.

Neben den festen Programmpunkten auf der Bühne und in der Muschel gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm an beiden Stadtfest-Tagen



Sperrungen und Parkplätze

Der Bereich rund ums Rathaus wird für beide Tage einschließlich des Rathausparks und der Flächen vor dem DRK-Gebäude komplett zum Festgelände.

Seit Donnerstagabend sind die Thomasstraße und der Parkplatz des Rathauses gesperrt – bis Montagmittag. Parkplätze finden sich am Jugendheimplatz, am Kulturbahnhof, Hohenzollernpark und Berliner Platz. Der Rewe-Parkplatz ist am Sonntag gesperrt wegen des Oldtimertreffens. Dann stehen alternative Parkplätze am Werkhof zur Verfügung.

Kinderflohmarkt am Sonntag

Im Rahmen des Stadtfests findet am Sonntag ab 10 Uhr rund um die Villa Wippermann ein Kinderflohmarkt statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 16 Jahren. Eine Decke oder ein Verkaufsstand sind selbst mitzubringen. Es wird kein Standgeld erhoben. Anmeldungen sind aber erforderlich über ein Formular auf der Homepage der Stadt Halver (www.halver.de).

Heimische Autoren lesen

Vier Autorinnen und Autoren mit Wurzeln in Halver stellen sich und ihre Werke vor. Signierte Bücher, die Chance auf Buchgewinne und persönliche Gespräche gibt es am Stand direkt vor dem Rathaus. Am Sonntagnachmittag finden im Rathausforum Autorenlesungen statt. Um 13.15 Uhr, 14.15 Uhr, 15.15 Uhr und 16.15 Uhr präsentieren die Halveraner Autoren spannende Regionalkrimis, heitere Kurzgeschichten sowie ein fantasievolles Abenteuer für Kinder ab etwa neun Jahren.

Mehr zum Rahmenprogramm

Auf dem Vorplatz des DRK an der Thomasstraße werden unter anderem die Einradfahrer des TuS Halver ihr Können demonstrieren. Die Judokämpfer des Judovereins zeigen sich im Rathauspark „kämpferisch“.

+ In der Villa Wippermann stehen 50 Jahre Halver zusammengefasst. © Hesse

Und im neuen Eingang des Rathauses ist auch einiges los: Am Samstag und am Sonntag wird der Halveraner Horst Severin einen besonderen Komponisten näher bringen: Georg Friedrich Händel. Am Samstag spricht Severin um 16, am Sonntag um 17 Uhr. Außerdem gibt es musikalische Beispiele aus dem kompositorischen Schaffen des Künstlers.

Am Sonntag findet außerdem ein Oldtimertreff auf dem Parkplatz des Rewe-Markts statt. Dieser wird dafür gesperrt.

Hauptact am Samstag

Die Band Super Liquid mit Wurzeln in Kreuztal steht seit 2003 für Covermusik mit absoluter Publikumsnähe. Die Band um Sänger Tim Taplick lässt den Spaß an der Musik vom ersten Ton an auf das Publikum überspringen. Durch zahlreiche Auftritte, Kreativität in der Performance und verrückte Ideen hat sich Super Liquid mittlerweile Fans weit über NRW hinaus erspielt. Zu hören ist eine Mischung von Rock- und Pophymnen der vergangenen 30 Jahre, die sich ebenso wie brandaktuelle Charthits im Programm finden.

Ohne die Halveraner Vereine, Verbände und andere ist das Stadtfest in Halver in dieser Form nicht auf die Beine zu stellen. Sie nehmen einen großen Platz in der Gesamtplanung ein.Die Liste der Akteure bildet im Grunde die gesamte Stadt ab. Zum Vorgeschmack gibt's hier einen Überblick, in dem die meisten Beteiligten erfasst sind.

Auswahl an Getränken

Und das ist noch längst nicht alles. Ob kühles Bier oder alkoholfreie Getränke – damit niemand auf dem Trockenen sitzt, sorgen die Bierwagen des Fanfarencorps Halver, des TuS Ennepe 1926, des Ski-Clubs Halver, des MGV Oberbrügge-Ehringhausen, des FC Phoenix Halver 08 und des TuS Grünenbaum für erfrischende Getränke.