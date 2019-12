Sirenenalarm in Halver: Tüv macht Soundcheck

Halver - Am Dienstag oder Mittwoch – der Termin ist noch nicht fest und witterungsabhängig – werden zwei Sirenen in Halver im Testlauf heulen.

Die Stadt Halver hat beim TÜV Rheinland ein Schallgutachten in Auftrag gegeben, um die flächendeckende Warnfunktion zu überprüfen. Der Test findet statt am Anemonenweg in Oberbrügge mit der Sirene auf dem Feuerwehrgerätehaus und in Schwenke mit der am Sportlerheim.

Ab 10.30 Uhr werde dann mehrfach und jeweils für eine Minute der Warnton zu hören sein, kündigt Michael Keil, Sprecher der Feuerwehr Halver an. Mit entsprechendem Gerät prüfen dann die Techniker Lautstärke und Schalltrichter des Signals, um herauszufinden, ob die Alarmgeber ausreichen oder unter Umständen nachgerüstet werden muss. Verbaut sind in Halver unterschiedliche Typen, erklärt Keil weiter.

In Oberbrügge ist es die Luftschutzsirene aus den 50er-Jahren, Typbezeichnung E 57, in Schwenke eine elektronische Sirene neueren Typs, die mittels Lautsprecher ertönt.