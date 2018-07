Gütesiegel für zwei Kitas

Halver - Die Evangelischen Kitas Pusteblume und Spatzennest in Halver bekamen das Evangelische Gütesiegel BETA überreicht.

BETA steht für die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder. Die Vereinigung verleiht auf der Grundlage des Bundesrahmenhandbuches als Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder und eines externen Audits dieses Gütesiegel.

In einer Feierstunde, die bereits am 4. Juli stattfand, zeichnete Aylin Höper, Referentin für Qualitätsentwicklung und pädagogische Grundsatzfragen im Geschäftsfeld Tageseinrichtungen für Kinder in der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL), die beiden Kindertageseinrichtungen aus.

Den Leiterinnen und ihren Teams wurden die Zertifikate mit Plaketten übergeben. Von Oktober 2015 bis November 2017 haben die Qualitätsverantwortlichen zusammen mit dem Träger – insbesondere der Presbyteriumsvorsitzenden Heike Esken – und ihren Teams die Abläufe in den Kindertageseinrichtungen in den Führungsprozessen, Kernprozessen und Unterstützungsprozessen durchleuchtet und entsprechend des Leitfadens weiterentwickelt.

36 Prozesse unter der Lupe

Mit der Unterstützung von Gabriele Wand, Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen in den Evangelischen Kirchenkreisen Iserlohn und Lüdenscheid-Plettenberg, haben die Träger nach Einrichtungsbesuchen und Dienstbesprechungen einrichtungsinterne Qualitätshandbücher erstellt. Darin sind 36 Prozesse entsprechend der vorgegebenen Kriterien beschrieben. Darunter Leitbild, Zusammenarbeit zwischen Träger und Leitung, Personalentwicklung, Konzeption, Bildungsangebote, Zusammenarbeit mit Eltern und Öffentlichkeitsarbeit.

„Im Frühjahr 2018 wurden die Kindertageseinrichtungen durch Auditorinnen der Diakonie RWL gutachterlich extern auditiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Tag in den Einrichtungen verbracht Die Auditorinnen haben zum einen die Handbücher geprüft und zum anderen einen ganzen Tag in den Einrichtungen verbracht, um die Wirksamkeit der geforderten Kriterien und beschriebenen Prozesse in der täglichen Praxis festzustellen.

„Sie sind jetzt fachlich auf dem neuesten Stand, Sie kennen Ihre Qualität und Ihre Weiterentwicklungsthemen. Sie arbeiten inklusiv und leben eine facettenreiche Zusammenarbeit in der Kirchengemeinde. Außerdem haben Sie sich darüber hinaus mit dem Prozess altersgerechtes Arbeiten und Gesundheitsförderung von Erzieherinnen und Erziehern beschäftigt“, freut sich Fachberaterin Gabriele Wand.

„Das Gütesiegel ist eine Anerkennung dafür, dass sich die Kindertageseinrichtungen den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und wichtige Erkenntnisse der Forschung praktisch umsetzen.“

Jährliche Überprüfung der Praxis

Das Qualitätsmanagement geht immer weiter. Nach jährlichen internen Überprüfungen der Praxis findet alle fünf Jahre zur Überprüfung der Qualität erneut ein externes Audit statt. Zudem unterstützen die geforderten Qualitätskriterien das erkennbare und erfahrbare evangelische Profil der Kindertageseinrichtungen im Alltag und zu den Anlässen und Festen im Kirchenjahr.

Besonders gefreut haben sich die Teams und das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Halver über die Feststellung beider Auditorinnen in den Kindertageseinrichtungen im Rahmen ihres Praxisbesuchs, dass ihnen besonders der wertschätzende Umgang der Teams mit den Kindern, Eltern, dem Träger und auch untereinander positiv aufgefallen sei, heißt es in der Pressemitteilung.