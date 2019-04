Von-Vincke-Straße nach Unfall gesperrt - eine Person leicht verletzt

[Update 16.52 Uhr] Halver - Die Von-Vincke-Straße in Halver musste am Freitagnachmittag nach einem Unfall gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge sind zusammen gestoßen.

Gegen 16 Uhr stießen zwei Fahrzeuge auf der Von-Vincke-Straße in Halver zusammen. Zwei Personen waren in den Unfall verwickelt, eine Frau wurde leicht verletzt.

Eine Frau aus Halver war in ihrem VW Golf unterwegs und wollte von der Gartenstraße nach links auf die Von-Vincke-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen Mann, ebenfalls aus Halver, in einem Renault, der in Richtung Nicolai-Kirche unterwegs war. Die Halveranerin missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Mannes. So kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin des Golfs stand unter Schock und wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Der Mann blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt.

Die Von-Vincke-Straße wurde ab der Kreuzung zur Gartenstraße bis zur nächsten Kreuzung für die Aufräumarbeiten voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.