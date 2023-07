Zuschlag: WHS bebaut die Ponywiese

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Das Filetstück der Stadt, die Ponywiese, wird die WHS bebauen. Geplant sind neben Wohnungen auch Flächen für Arztpraxen. © Hesse

Das Filetstück der Stadt geht in neue Hände. Am Eingang der Stadt soll auf einer Wiese nun neuer Wohnraum und Flächen für Arztpraxen & Co. entstehen.

Halver – Das „Entrée der Stadt“ wird mit Leben gefüllt. Die Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle (WHS) hat den Zuschlag erhalten, wie Simon Thienel, Erste Beigeordneter und Kämmerer der Stadt, am Dienstagnachmittag mitteilt. Das Filetstück der Stadt geht damit in neue Hände.

Mit dem Projekt reagiert die Stadt Halver mit der Entwicklung von Wohnbauflächen auf die in der gesamten Region bestehende hohe Nachfrage und den Mangel an Wohnbauflächenreserven, wie es schon in der Ausschreibung hieß. Bis zum 1. März mussten Angebote potenzieller Bewerber bei der Stadt vorliegen. Wohnen, Arztpraxen, Hotel und Gewerbe waren die Aspekte, von denen zwei vom Bewerber erfüllt werden mussten.

Flexibel in der Planung, Schwerpunkt auf Wohnungsbau

Die WHS möchte auf der sogenannten Ponywiese Wohnungen bauen, aber auch Platz für Praxen und Kanzleien bieten, wie Simon Thienel auf Nachfrage sagt. Letzteres sei eine Option, die nur dann Realität werde, wenn es auch Ärzte, Anwälte oder Notare gebe, die sich an Ort und Stelle niederlassen möchten. Der Schwerpunkt des WHS-Projekts liege auf Wohnungsbau. Sollten die gewerblich nutzbaren Flächen nicht angenommen werden, würden diese auch für Wohnungen genutzt werden können.

17 neue Wohneinheiten sind geplant, die auf rund 1000 Quadratmetern realisiert werden. Eine weitere Fläche von knapp 300 Quadratmetern steht fürs Erste Praxen & Co. zur Verfügung. Gebaut werden sollen zwei Gebäude, die miteinander verbunden sind. Parkmöglichkeiten bietet eine Tiefgarage, durch einen Aufzug werden die mehrstöckigen Gebäude barrierefrei.

Dringlichkeitsbeschluss am Montag

Die Geschäftsführerin der WHS, Andrea Craen, war bei einer ersten, kurzen Nachfrage zunächst verwundert über die Bekanntmachung der Stadt, weil nach ihrem Kenntnisstand noch nicht alle Gremien zugestimmt hätten.

Dem ist aber nicht so. Wie Bürgermeister Michael Brosch auf Nachfrage erklärt, wurde am Montag ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst, der den Weg für die WHS endgültig ebnet. Diese gute Nachricht kam bei Andrea Craen noch nicht an. Der Hauptausschuss der Stadt Halver hatte bereits einen Beschluss gefasst, der Aufsichtsrat der WHS ebenfalls. Letzterer aber hatte noch eine Anmerkung, der nun nachträglich nachgekommen wurde, so Brosch.

Preis für alle „angemessen“

Michael Brosch und Simon Thienel freuen sich über die Wohnungsgesellschaft als Vertragspartner. Sie sei zwar die einzige Bewerberin auf die städtische Fläche, habe aber dennoch mit ihren Plänen überzeugt und auch der Preis sei „angemessen“ gewesen, wie Thienel sagt. Der genaue Preise bleibt geheim, 250 000 Euro waren das Mindestgebot.

Vor allem mit Blick auf die derzeitige Situation und die steigenden Baupreise sei man froh, einen verlässlichen Käufer gefunden zu haben, dem man vertraut, die Pläne in die Tat umzusetzen. Das habe die Zusammenarbeit in der Vergangenheit bewiesen, sagen Brosch und Thienel unisono.

Bald keine Wiese mehr: Die Pläne für die Ponywiese setzt die WHS um. © Hesse, Florian

Michael Brosch freut sich jetzt auf die Zukunft am Eingang zur Stadt. Das Projekt werde „Frequenz und Leben in die Innenstadt“ bringen, sagt er. Für das Gebiet sei es eine schöne Entwicklung, die man sich seitens der Stadt wünscht.

Jetzt geht es los. Simon Thienel glaubt an einen Baustart frühestens Ende 2024 und eine Fertigstellung Ende 2026 oder 2027.