Eine Toilette für den Spielplatz

Öffentliche Toilette

+ © Lorencic Ab heute in Betrieb: Eine Toilette mit Wickeltisch für die kleinen Besucher des Spielplatzes am Rathaus. © Lorencic

Halver - Der Spielplatz am Rathaus ist bereits gut von den Kindern angenommen worden. Am heutigen Montag geht ein weiteres „kleines sympathisches Projekt“, wie Bürgermeister Michael Brosch es nennt, für den Spielplatz an den Start.