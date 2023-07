Zukunft vom „Don Simon‘s“: Frist bis nächste Woche

Statement

Zehn Tage gibt Halvers Kämmerer Simon Thienel der Familie Hewakandamby Zeit, Personal für das Lokal „Don Simon‘s“ zu finden. Das war am Montagabend. In einem Statement sprach sich Thienel zum Stand der Dinge aus.

Halver - Das „Don Simon‘s“ im Schieferhaus an der Frankfurter Straße in Halver ist derzeit geschlossen. Der Grund: fehlendes Personal. Die Lage auf dem Personalmarkt sei in der Gastronomie derzeit akut. Das äußerte Mahesh Hewakandamby im Gespräch Ende Juni.

In seinem Statement von Montagabend fasst Simon Thienel den aktuellen Stand zusammen: „Die Stadt Halver hat in den letzten Tagen umfangreiche Gespräche mit den Betreibern des Don Simon‘s geführt. Diverse Möglichkeiten wurden abgewogen, wie man die schwierige Situation noch meistern und zum Erfolg führen kann. Dabei wurden unter anderem auch die Öffnungszeiten und das Angebot gemeinsam kritisch hinterfragt. Wie man es aber auch dreht und wendet, alles steht und fällt mit genügend Personal. Nach wie vor fehlen den Pächtern, der Fam. Hewakandamby, vier Mitarbeiter/innen, die händeringend gesucht werden. Die ganze Gastro- Branche hat durch Corona sehr gelitten, die dort arbeitenden Mitarbeiter/innen haben sich zwangsläufig neu orientiert. Nicht umsonst gibt es mittlerweile sogar Firmen, die für 10.000 bis 20.000 Euro Bedien-Roboter anbieten. Das ist kann aber nicht die Lösung sein.“

Thienel liefert auch eine Lösung: „Die Lösung können nur gezieltere Öffnungszeiten, ein qualitativ gutes Angebot, ein auskömmlicher Lohn und Leute sein, die Lust haben anzupacken.“ „Vom Rentner bis zum Studenten“ alle sollen könne sich jeder gerne bei der Familie Hewakandamby melden - über Instagram, E-Mail oder direkt im Elephants.

Thienel weiter: „Die ganze Branche braucht einen Neustart, und dafür braucht es Menschen, die Lust daran haben etwas zu schaffen, auch mal eine Stunde länger bleiben, sich mit Ihrem Job oder auch Aushilfsjob identifizieren und auch gemeinsam durch schwierige Zeiten gehen. Nach dieser schwierigen Corona Zeit hat Familie Hewakandamby das Elephants am Leben gehalten und wollten dann mutig einen weiteren Schritt wagen, um etwas Neues und Erfolgreiches rund um die Bahnhofs- und Frankfurter Straße zu schaffen, nachdem auch das Tortenatelier trotz gutem Umsatz wegen Personalmangel schließen musste. Familie Hewakandamby ging es auch darum, Halver etwas zurück zu geben und gleichzeitig den bereits berühmten Standort Elephants weiter zu etablieren. Wie interessant Halver als Markt ist und wie viel Potential hier liegt, sieht man ja auch daran, das das Tortenatelier indirekt zurück ist. Die Stadt Halver und Familie Hewakandamby wissen einander zu schätzen und feiern nicht nur den überregionalen Erfolg des Elephants miteinander, sondern gehen auch gemeinsam durch diese Krise. Daran ändern auch Verschwörungstheoretiker, Spötter und sonstige multimediale Scheiterfreudige nichts. Konstruktive Helfer und hochgekrempelte Ärmel werden gebraucht!“

Bis Mitte kommender Woche bleibt nun Zeit, passendes Personal für das „Don Simon‘s“ zu finden. „Fakt ist aber auch, dass das Don Simon‘s schließen muss und wird, wenn nicht innerhalb der nächsten zehn Tage Personal gefunden wurde“, so Thienel am Montagabend.